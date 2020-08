Протесты в США: в Висконсине 17-летний парень расстрелял митингующих

В США полиция арестовала 17-летнего парня за стрельбу во время протестов в Висконсине 26 августа.

Подросток Кайл Риттенхаус обвиняется в убийстве первой степени — известно, что в результате стрельбы в городе Кеноша погибли два человека, еще одного ранили.

A man was shot in the chest during clashes between protesters and armed civilians who protect the streets of Kenosha against the arson on the third day of protests over the shooting of #JacobBlake by police officer in #Wisconsin #AA

????: Tayfun Coşkun pic.twitter.com/yyU7d39b4Z

— Anadolu Images (@anadoluimages) August 26, 2020