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Факты / Мир

Протесты в США: в Висконсине 17-летний парень расстрелял митингующих

В США полиция арестовала 17-летнего парня за стрельбу во время протестов в Висконсине 26 августа.

Подросток Кайл Риттенхаус обвиняется в убийстве первой степени — известно, что в результате стрельбы в городе Кеноша погибли два человека, еще одного ранили.

Среди погибших — 26-летний мужчина (убит выстрелом в голову) и 36-летний мужчина (убит выстрелом в грудь), которые жили в штате Висконсин.

Жизни раненого 36-летнего мужчины в ходе протестов в США ничего не угрожает, он находится в больнице.

Судебное слушание по делу Кайла Риттенхауса запланировано на пятницу, 28 августа.

В сети появилось видео, где Кайл на камеру заявил, что пришел на протесты для защиты людей и частной собственности от мародеров, которые во время уличных беспорядков разбивали витрины и грабили магазины.

Что происходит в Висконсине

В воскресенье, 23 августа, в городе Кеноша, штат Висконсин, полицейские стреляли в афроамериканца Джейкоба Блейка на глазах у его трех детей.

На волне лозунгов Black Lives Matter этот инцидент спровоцировал новые антирасистские протесты.

Для восстановления закона и порядка в городе Дональд Трамп направил федеральные силы и военных Национальной гвардии.

Во время протестов, которые продолжаются уже почти неделю, пострадало не менее 20 полицейских: в городе был объявлен комендантский час.

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