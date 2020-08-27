Протесты в США: в Висконсине 17-летний парень расстрелял митингующих

В США полиция арестовала 17-летнего парня за стрельбу во время протестов в Висконсине 26 августа.

Подросток Кайл Риттенхаус обвиняется в убийстве первой степени — известно, что в результате стрельбы в городе Кеноша погибли два человека, еще одного ранили.

A man was shot in the chest during clashes between protesters and armed civilians who protect the streets of Kenosha against the arson on the third day of protests over the shooting of #JacobBlake by police officer in #Wisconsin #AA ????: Tayfun Coşkun pic.twitter.com/yyU7d39b4Z — Anadolu Images (@anadoluimages) August 26, 2020

Среди погибших — 26-летний мужчина (убит выстрелом в голову) и 36-летний мужчина (убит выстрелом в грудь), которые жили в штате Висконсин.

Жизни раненого 36-летнего мужчины в ходе протестов в США ничего не угрожает, он находится в больнице.

Судебное слушание по делу Кайла Риттенхауса запланировано на пятницу, 28 августа.

В сети появилось видео, где Кайл на камеру заявил, что пришел на протесты для защиты людей и частной собственности от мародеров, которые во время уличных беспорядков разбивали витрины и грабили магазины.

Что происходит в Висконсине

В воскресенье, 23 августа, в городе Кеноша, штат Висконсин, полицейские стреляли в афроамериканца Джейкоба Блейка на глазах у его трех детей.

На волне лозунгов Black Lives Matter этот инцидент спровоцировал новые антирасистские протесты.

Для восстановления закона и порядка в городе Дональд Трамп направил федеральные силы и военных Национальной гвардии.

Во время протестов, которые продолжаются уже почти неделю, пострадало не менее 20 полицейских: в городе был объявлен комендантский час.