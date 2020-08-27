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Факти / Світ

Протести в США: у Вісконсіні 17-річний хлопець розстріляв мітингувальників

В США поліція заарештувала 17-річного хлопця за стрілянину під час протестів у Вісконсіні 26 серпня.

Підлітка Кайла Ріттенхауса звинуватили у вбивстві першого ступеня – відомо, що внаслідок стрілянини у місті Кеноша загинули дві людини, ще одну поранили.

Серед загиблих – 26-річний чоловік (вбитий пострілом в голову) та 36-річний чоловік (вбитий пострілом у груди), які мешкали у штаті Вісконсін.

Життю пораненого 36-річного чоловіка під час протестів в США нічого не загрожує, він перебуває у лікарні.

Судове слухання у справі Кайла Ріттенхауса заплановано на п’ятницю, 28 серпня.

У мережі з’явилося відео, де Кайл на камеру заявив, що прийшов на протести для захисту людей від мародерів, які під час вуличних заворушень розбивали вітрини магазинів та займалися мародерством.

Що відбувається у Вісконсіні

У неділю, 23 серпня, у місті Кеноша, штат Вісконсін, поліцейські стріляли в афроамериканця Джейкоба Блейка на очах у його трьох дітей.

На хвилі лозунгів Black Lives Matter цей інцидент спровокував новиі антирасистські протести.

Для відновлення закону та порядку у місті Дональд Трамп направив федеральні сили та військових Національної гвардії.

Під час протестів, які тривають вже майже тиждень, постраждало щонайменше 20 поліцейських: у місті було оголошено комендантську годину.

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