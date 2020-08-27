Протести в США: у Вісконсіні 17-річний хлопець розстріляв мітингувальників

В США поліція заарештувала 17-річного хлопця за стрілянину під час протестів у Вісконсіні 26 серпня.

Підлітка Кайла Ріттенхауса звинуватили у вбивстві першого ступеня – відомо, що внаслідок стрілянини у місті Кеноша загинули дві людини, ще одну поранили.

A man was shot in the chest during clashes between protesters and armed civilians who protect the streets of Kenosha against the arson on the third day of protests over the shooting of #JacobBlake by police officer in #Wisconsin #AA ????: Tayfun Coşkun pic.twitter.com/yyU7d39b4Z — Anadolu Images (@anadoluimages) August 26, 2020

Серед загиблих – 26-річний чоловік (вбитий пострілом в голову) та 36-річний чоловік (вбитий пострілом у груди), які мешкали у штаті Вісконсін.

Життю пораненого 36-річного чоловіка під час протестів в США нічого не загрожує, він перебуває у лікарні.

Судове слухання у справі Кайла Ріттенхауса заплановано на п’ятницю, 28 серпня.

У мережі з’явилося відео, де Кайл на камеру заявив, що прийшов на протести для захисту людей від мародерів, які під час вуличних заворушень розбивали вітрини магазинів та займалися мародерством.

Що відбувається у Вісконсіні

У неділю, 23 серпня, у місті Кеноша, штат Вісконсін, поліцейські стріляли в афроамериканця Джейкоба Блейка на очах у його трьох дітей.

На хвилі лозунгів Black Lives Matter цей інцидент спровокував новиі антирасистські протести.

Для відновлення закону та порядку у місті Дональд Трамп направив федеральні сили та військових Національної гвардії.

Під час протестів, які тривають вже майже тиждень, постраждало щонайменше 20 поліцейських: у місті було оголошено комендантську годину.