Протести в США: у Вісконсіні 17-річний хлопець розстріляв мітингувальників

В США поліція заарештувала 17-річного хлопця за стрілянину під час протестів у Вісконсіні 26 серпня.

Підлітка Кайла Ріттенхауса звинуватили у вбивстві першого ступеня – відомо, що внаслідок стрілянини у місті Кеноша загинули дві людини, ще одну поранили.

A man was shot in the chest during clashes between protesters and armed civilians who protect the streets of Kenosha against the arson on the third day of protests over the shooting of #JacobBlake by police officer in #Wisconsin #AA

