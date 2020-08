Глава Белого дома Дональд Трамп решил направить федеральные силы и военных Национальной гвардии США в город Кеноша (штат Висконсин) для восстановления закона и порядка.

Еще в воскресенье здесь вспыхнули антирасистские протесты из-за того, что полицейские ранили 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка.

— Мы не будем терпеть грабежи, поджоги, насилие и беспредел на американских улицах. Моя команда только что говорила по телефону с губернатором штата Тони Эверсом, который согласился принять федеральную помощь, — написал Трамп в Twitter.

We will NOT stand for looting, arson, violence, and lawlessness on American streets. My team just got off the phone with Governor Evers who agreed to accept federal assistance (Portland should do the same!)…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020