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Факты / Мир

Протесты из-за стрельбы в афроамериканца: Трамп направил Нацгвардию в Висконсин

Глава Белого дома Дональд Трамп решил направить федеральные силы и военных Национальной гвардии США в город Кеноша (штат Висконсин) для восстановления закона и порядка.

Еще в воскресенье здесь вспыхнули антирасистские протесты из-за того, что полицейские ранили 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка.

— Мы не будем терпеть грабежи, поджоги, насилие и беспредел на американских улицах. Моя команда только что говорила по телефону с губернатором штата Тони Эверсом, который согласился принять федеральную помощь, — написал Трамп в Twitter.

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В воскресенье, 23 августа, в Кеноше полицейские выстрелами в спину ранили афроамериканца Джейкоба Блейка. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. После этого в городе начались погромы и грабежи.

Уже есть и жертвы — во время ночных столкновений застрелили двух человек, еще один ранен.

Протесты в США

В начале мая 2020 года в Миннеаполис при задержании полицейскими умер афроамериканец Джордж Флойд. Один из копов поставил колено на его на шею и прижим к земле. Из-за недостатка кислорода мужчина потерял сознание и вскоре скончался в больнице.

Его смерть стала причиной протестов в десятках штатов под лозунгом Black Lives Matter.

Фото: Dreamstime

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