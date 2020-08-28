14:10 -

ОМОН появился на площади Независимости 26 августа около 20.30 и начал разгон протестующих. Некоторые побежали в костел. После этого силовики затолкали внутрь здания и тех, кто стоял на крыльце, в том числе журналистов, и заблокировали двери. На площади тем временем начались задержания.

В костеле оказалось около 20 человек. Кроме того, в здании уже были прихожане, которые пришли на службу, и не имели никакого отношения к акции. Покинуть костел люди смогли только через 40 минут, площадь к тому времени уже опустела, территорию патрулировали несколько силовиков.