Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.
Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.
Украина временно приостановила все контакты с Беларусью из-за напряженной ситуации после выборов в стране.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Однако, несмотря на то, что Украина закрывает границы для иностранцев с 28 августа, граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования, могут въехать на территорию нашей страны.
В Минске на акции протеста 27 августа были задержаны более 180 человек.
Среди задержанных около 15 журналистов, сообщает белорусская правозащитная организация Весна.
В МВД Беларуси заявили, что проверяли в журналистов аккредитации.
Протестующие провели шествие от православного Свято-Духова кафедрального собора на площади Свободы к католическому Красного костела на площади Независимости.
Источник: Весна
ОМОН появился на площади Независимости 26 августа около 20.30 и начал разгон протестующих. Некоторые побежали в костел. После этого силовики затолкали внутрь здания и тех, кто стоял на крыльце, в том числе журналистов, и заблокировали двери. На площади тем временем начались задержания.
В костеле оказалось около 20 человек. Кроме того, в здании уже были прихожане, которые пришли на службу, и не имели никакого отношения к акции. Покинуть костел люди смогли только через 40 минут, площадь к тому времени уже опустела, территорию патрулировали несколько силовиков.
Фуру с почти 20 тоннами продовольствия в качестве гуманитарной помощи бастующим заводчанам в Беларуси, организованной польским независимым профсоюзом Солидарность, не впустили в страну.
В белорусской пограничной службе заявили, что у грузоотправителя не было всех необходимых документов.
В Минске и регионах на акциях протеста в среду задержали 30 человек.
Об этом сообщил незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр Весна.
По данным правозащитников, в Минске на площади Независимости задержали 19 человек, в том числе журналиста телеканала Белсат.
— Большинство задержанных доставили в РУВД Советского района Минска, часть в РУВД Октябрьского района, — говорится в сообщении.
Белорусский ОМОН разогнал акцию протеста в центре Минска. Часть протестующих заблокировали в католическом Красном костеле, возле которого проходила акция.
Рядом с Красным костелом на площади Независимости собрались более полутора тысяч участников протеста.
Сотрудники МВД сначала призвали людей разойтись, ведь митинг считался несанкционированным.
А позже появился ОМОН — подъехало около 10 автозаков.
Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте по телефону обсудили ситуацию в Беларуси. Об этом пишет ТАСС.
— С российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и давления на ее руководство, — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны считают, что сейчас главное — не допустить эскалации.
26 августа ОМОН снова разгонял протестующих, которые собрались в Минске.
Накануне люди пришли на площадь Независимости, однако позже туда прибыли силовики и стали задерживать граждан.
Женщин, которые попали в оцепление, не трогали. Мужчин задерживали и грузили в автозаки.
В доме оппозиционера из Беларуси Валерия Цепкало в Минске провели обыск. Об этом пишет TUT.BY.
— Кто проводит обыск, мы не знаем, очевидно, что это политический заказ. В доме присутствуют наши родственники, но подробностей мы не знаем, — рассказала жена политика Вероника Цепкало.
26 августа в Беларуси продолжаются акции протеста и забастовки.
На марш вышли работники предприятия БелАЗ, которое находится в городе Жодино, пишет Радыё Свабода — Беларусь.
Их поддержали местные жители.