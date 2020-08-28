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Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.

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09:08 - 28 августа

Украина временно приостановила все контакты с Беларусью из-за напряженной ситуации после выборов в стране.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Однако, несмотря на то, что Украина закрывает границы для иностранцев с 28 августа, граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования, могут въехать на территорию нашей страны.

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09:05 - 28 августа

В Минске на акции протеста 27 августа были задержаны более 180 человек.

Среди задержанных около 15 журналистов, сообщает белорусская правозащитная организация Весна.

В МВД Беларуси заявили, что проверяли в журналистов аккредитации.

Протестующие провели шествие от православного Свято-Духова кафедрального собора на площади Свободы к католическому Красного костела на площади Независимости.

Источник: Весна

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14:10 - 27 августа

ОМОН появился на площади Независимости 26 августа около 20.30 и начал разгон протестующих. Некоторые побежали в костел. После этого силовики затолкали внутрь здания и тех, кто стоял на крыльце, в том числе журналистов, и заблокировали двери. На площади тем временем начались задержания.

В костеле оказалось около 20 человек. Кроме того, в здании уже были прихожане, которые пришли на службу, и не имели никакого отношения к акции. Покинуть костел люди смогли только через 40 минут, площадь к тому времени уже опустела, территорию патрулировали несколько силовиков.

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11:43 - 27 августа

Фуру с почти 20 тоннами продовольствия в качестве гуманитарной помощи бастующим заводчанам в Беларуси, организованной польским независимым профсоюзом Солидарность, не впустили в страну.

В белорусской пограничной службе заявили, что у грузоотправителя не было всех необходимых документов.

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11:05 - 27 августа

В Минске и регионах на акциях протеста в среду задержали 30 человек.

Об этом сообщил незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр Весна.

По данным правозащитников, в Минске на площади Независимости задержали 19 человек, в том числе журналиста телеканала Белсат.

— Большинство задержанных доставили в РУВД Советского района Минска, часть в РУВД Октябрьского района, — говорится в сообщении.

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09:57 - 27 августа

Белорусский ОМОН разогнал акцию протеста в центре Минска. Часть протестующих заблокировали в католическом Красном костеле, возле которого проходила акция.

Рядом с Красным костелом на площади Независимости собрались более полутора тысяч участников протеста.

Сотрудники МВД сначала призвали людей разойтись, ведь митинг считался несанкционированным.

А позже появился ОМОН — подъехало около 10 автозаков.

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23:07 - 26 августа

Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте по телефону обсудили ситуацию в Беларуси. Об этом пишет ТАСС.

— С российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и давления на ее руководство, — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны считают, что сейчас главное — не допустить эскалации.

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21:46 - 26 августа

26 августа ОМОН снова разгонял протестующих, которые собрались в Минске.

Накануне люди пришли на площадь Независимости, однако позже туда прибыли силовики и стали задерживать граждан.

Женщин, которые попали в оцепление, не трогали. Мужчин задерживали и грузили в автозаки.

Протесты в Беларуси

Источник: РБК, TUT.BY

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19:25 - 26 августа

В доме оппозиционера из Беларуси Валерия Цепкало в Минске провели обыск. Об этом пишет TUT.BY.

— Кто проводит обыск, мы не знаем, очевидно, что это политический заказ. В доме присутствуют наши родственники, но подробностей мы не знаем, — рассказала жена политика Вероника Цепкало.

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18:11 - 26 августа

26 августа в Беларуси продолжаются акции протеста и забастовки.

На марш вышли работники предприятия БелАЗ, которое находится в городе Жодино, пишет Радыё Свабода — Беларусь.

Страйк Білорусь

Их поддержали местные жители.

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