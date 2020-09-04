Отравление Навального: как отреагировали страны и кому это выгодно

Более двух недель прошло с момента отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Он до сих пор в коме, немецкие врачи продолжают бороться за его жизнь.

С тех пор появилось много версий о возможных причинах ухудшения здоровья Навального.

Несмотря на это, до сих пор нет точного ответа только на один вопрос: Кому же было выгодно отравление оппозиционера? Десятки экспертов предлагают свои версии, и некоторое время эта загадка будет оставаться без ответа.

Российский след

Пожалуй, ни у кого не возникало сомнений в том, что, рано или поздно, руководство России заподозрят в причастности к отравлению важной оппозиционной фигуры.

Германия уже сделала заявление, что Навального отравили веществом из группы Новичок. Достать его в свободном обращении — что-то из разряда мифологии.

Во время брифинга канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что таким образом российского оппозиционера пытались заставить замолчать. Теперь она ждет ответа от Кремля.

— Я осуждаю это самым решительным образом, в частности от имени всего федерального правительства… Сейчас есть очень серьезные вопросы, на которые может и должно ответить только российское правительство. Судьба Навального привлекла внимание всего мира. Мир ждет ответов, — сказала Меркель.

На фоне протестов в Беларуси и неудивительно, что отравление Навального может быть выгодным российскому руководству, ведь у режима Путина есть опасения касательно собственной “легитимности”.

Подобную позицию заняли и другие противники российской власти. Российский оппозиционер Евгений Ройзман назвал причастных “подлыми душегубами”.

— Вот и все. Тайное стало явным, очевидное — медицинским фактом. Навального отравлено Новичком. То есть государством, — написал оппозиционер Дмитрий Гудков.

Хотя под властью часто подразумевают президента РФ Владимира Путина и его ближайшее окружение, на самом деле в России все не так просто.

Политолог Игорь Рейтерович рассказал Фактам ICTV, что проблемы с Навальным могли возникнуть не только у верхушки политической элиты РФ.

— Отравление Навального — это история о борьбе внутри российской власти. Есть определенный стереотип, что там есть только Путин и все. На самом деле, есть разные группы влияния. Их иногда в российских СМИ называют башнями Кремля, которые борются между собой за влияние на внешнюю, внутреннюю политику. Я не исключаю, что эта операция может быть как раз действиями одной из этих башен. Это похоже не столько на операцию конкретно спецслужб подчиненных, условно, президенту, а на соревнования между группами влияния, которые есть в этой стране, — рассказывает он.

Учитывая, что Навальный известен своими расследованиями, неудивительно, что он кому-то мог перейти дорогу. Его последние расследования, которые опубликовали после отравления, касались тем хищения государственных денег в Томске на коммуналке депутатами Единой России и проблем в Сибири.

В обеих он призвал выступить против Единой России на выборах 13 сентября. Среди известных расследований оппозиционера также о:

сыне пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова;

дворцах экс-первого заместителя председателя Правительства РФ Игоря Шувалова;

голосовании за поправки в Конституцию России;

скрытом состоянии премьер-министра РФ Михаила Мишустина;

политике на Северном Кавказе.

То есть врагов у Навального немало. Но недовольны деятельностью оппозиционера могли быть не только российские политики.

— Есть еще одна версия. Она не получила особой популярности, но я не исключаю, что о ней будут говорить. Это могут быть, в частности, определенные разборки внутри российской оппозиции. Не исключено, что таким образом сводили счеты или пытались убрать конкурентов, — говорит политолог.

Но после заявления Германии все внимание будет сосредоточено на Кремле, который уже начал оправдываться.

“Костлявая рука” Запада

Как и предполагалось, власти РФ не видят чего-то страшного в том, что в организме Навального обнаружили Новичок. Министерство иностранных дел России даже заявляет, что “не было установлено умышленных действий”, которые совершали в отношении оппозиционера.

Однако впоследствии даже сказали, что заявления немецкой стороны лишены фактуры. Риторика на российском ТВ передавала одну мысль — страны Запада вновь начали информационную кампанию против РФ.

Дошло до того, что директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сказал, что отравление Навального могло быть полностью сфальсифицировано и не обошлось без участия западных спецслужб.

Это кто угодно, но не мы — любимый тезис российской власти и пропагандистов. Но пока в России люди будут верить в это, то игра в противостояние Западу будет продолжаться и дальше.

Подпитывают это и тем, что российские спецслужбы якобы не могли так плохо сработать. Такое мнение, например, выражает президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

— Я так скажу: если бы хотели его отравить спецслужбы, то могли бы это сделать менее явно. Навальный перед этим три или четыре дня провел в командировке в Сибири. Он был в Новосибирске, Томске. Естественно, когда прилетает москвич в какой-то регион, каждый вечер его местные товарищи ведут ужинать в ресторан. Можно было бы легко в одном из ресторанов это сделать, и никто бы не подумал и не заметил, если бы это делали спецслужбы, — говорит Гусев.

По его словам нужно искать тех, кому это выгодно. России же не выгодным было ни отравление Скрипалей, ни убийство Немцова, ни сбитие малазийского Boeing.

— Это стратегия контрпиарной работы, которую ведет Кремль после каждого покушения, после каждого из своих преступлений, что, мол, Кремлю это не выгодно. Получается так, что Путин это такой бедный, несчастный “терпила”, который сидит в Кремле и ему все невыгодно… Но вот какие-то странные люди каждый раз подставляют “бедного терпилу”, — заявил в эфире Еспресо социолог Игорь Эйдман.

Но, кажется, президент Беларуси Александр Лукашенко нашел тех злых людей, которые каждый раз “подставляют” руководителей России. Находятся они то ли в Польше, то в Германии, но говорили о том, что отравление — фальсификация. А нужна она для того, чтобы “отбить желание Путину совать нос в дела Беларуси”.

В Германии это заявление уже опровергли, но в ближайшее время его все равно будут воспринимать в России, как единую “правду”.

И, если пользоваться тезисами российской пропаганды, западным странам отравление Навального тоже не выгодно.

Последствия для виновников

Сейчас мало у кого возникают сомнения в том, что немецкая экспертиза может быть фальсифицирована. Поэтому основные подозрения падают на Россию, которая часто использовала ядовитое вещество.

И кому это выгодно, разберутся во время расследования, если такое будет.

Конечно, такие действия не могут остаться без последствий. Однако чего-то подобного реакции на отравление Скрипалей ждать не стоит.

— Это будут персональные санкции, но не более, к сожалению для Украины. Есть уже заявление Меркель касательно возмущенности, что от РФ будут требовать объяснений, вводить санкции, но это не будет касаться, например, Северного потока-2. Возможно, будут секторальные санкции небольшого масштаба, — высказывает мнение Рейтерович.

Да, точечное наказание будет, особенно учитывая, что Евросоюз уже готов к введению санкций за указанные действия.

Но результата это не изменит. Кому бы это не было выгодно, но Навальный до сих пор в искусственной коме и больше “не мешает”. А если ему и удастся выжить, то он может больше не вернуться к статусу влиятельного российского оппозиционера.

— Если Навальный выживет и останется дееспособным, ситуация может серьезно измениться, но в медийном плане. Он вряд ли вернется в Россию и превратится в критика режима за рубежом, но РФ на таких людей никогда особого внимания не обращала, — говорит политолог.

Кто стоит за отравлением Навального покажет только время. А до тех пор Россия будет пытаться всячески отвести от себя внимание, а страны Запада и в дальнейшем будут “давить” санкциями.

Но что-то подсказывает, что персональных, и любых других санкций будет недостаточно, если Россия увидит в ком-то врага.

Владислав Бомбела