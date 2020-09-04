Отруєння Навального: як відреагували країни і кому це вигідно

Більше двох тижнів пройшло з моменту отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Він й досі в комі, німецькі лікарі продовжують боротися за його життя.

З того часу з’явилося багато версій щодо можливих причин погіршення здоров’я Навального.

Попри це, й досі немає точної відповіді лише на одне запитання: Кому ж було вигідне отруєння опозиціонера? Десятки експертів пропонують свої версії, та деякий час ця загадка залишатиметься без відповіді.

Російський слід

Мабуть, ні в кого не виникало сумніву щодо того, що, рано чи пізно, керівництво Росії запідозрять у причетності до отруєння важливої опозиційної фігури.

Німеччина вже зробила заяву, що Навального отруїли речовиною з групи Новачок. Дістати її у вільному обігу – щось з розряду міфології.

Під час брифінгу канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, що таким чином російського опозиціонера намагалися змусити замовкнути. Тепер вона чекає на відповіді від Кремля.

– Я засуджую це якнайрішучіше, зокрема від імені всього федерального уряду… Нині є дуже серйозні запитання, на які може і має відповісти лише російський уряд. Доля Навального привернула увагу всього світу. Світ чекатиме відповідей, – сказала Меркель.

На тлі протестів у Білорусі і не дивно, що отруєння Навального може бути вигідним російському керівництву, адже у режиму Путіна є побоювання щодо власної “легітимності”.

Таку позицію зайняли й інші противники російської влади. Російський опозиціонер Євген Ройзман назвав причетних “підлими душогубами”.

– От і все. Таємне стало явним, очевидне – медичним фактом. Навального отруєно Новачком. Тобто державою, – написав опозиціонер Дмитро Гудков.

Хоча під владою часто мають на увазі президента РФ Володимира Путіна і його найближче оточення, насправді в Росії все не так просто.

Політолог Ігор Рейтерович розповів Фактам ICTV, що проблеми з Навальним могли виникнути не лише у верхівки політичної еліти РФ.

– Отруєння Навального – це історія про боротьбу всередині російської влади. Є певний стереотип, що там є лише Путін і все. Насправді, є різні групи впливу. Їх іноді в російських ЗМІ називають баштами Кремля, які борються між собою за вплив на зовнішню, внутрішню політику. Я не виключаю, що ця операція може бути якраз діями однієї з цих башт. Це схоже не стільки на операцію конкретно спецслужб підкорених, умовно, президенту, а на змагання між групами впливу, які є в цій країні, – розповідає він.

З огляду на те, що Навальний відомий своїми розслідуваннями, не дивно, що він комусь міг перейти дорогу. Його останні розслідування, які опублікували після отруєння, торкалися тем розкрадання державних грошей у Томську на комуналці депутатами Єдиної Росії та проблеми у Сибірі.

В обох він закликав виступити проти Єдиної Росії на виборах 13 вересня. Серед відомих розслідувань опозиціонера також про:

сина прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова;

палаци екс-першого заступника голови Уряду РФ Ігоря Шувалова;

голосування за поправки в Конституцію Росії;

приховані статки прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна;

політику на північному Кавказі.

Тобто ворогів у Навального чимало. Але незадоволені діяльністю опозиціонера могли бути не лише російські політики.

– Є ще одна версія. Вона не набула особливої популярності, але я не виключаю, що про неї говоритимуть. Це можуть бути, зокрема, певні розбірки всередині російської опозиції. Не виключено, що таким чином зводили рахунки або намагалися прибрати конкурентів, – каже політолог.

Та після заяви Німеччини вся увага буде зосереджена на Кремлі, який вже почав виправдовуватися.

“Кістлява рука” Заходу

Як це і передбачалося, влада РФ не бачить чогось страшного у тому, що в організмі Навального виявили Новачок. Міністерство закордонних справ Росії навіть заявляє, що “не було встановлено умисних дій”, які б вчиняли щодо опозиціонера.

Однак згодом навіть сказали, що заяви німецької сторони позбавлені фактури. Риторика на російському ТБ передавала одну думку – країни Заходу знову почали інформаційну кампанію проти РФ.

Дійшло до того, що директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін сказав, що отруєння Навального могло бути повністю сфальсифіковане і не обійшлося без участі західних спецслужб.

Це хто завгодно, але не ми – улюблена теза російської влади і пропагандистів. Але поки в Росії люди віритимуть в це, то гра у протистояння Заходу продовжуватиметься і надалі.

Підживлюють це і тим, що російські спецслужби нібито не могли так погано спрацювати. Таку думку, наприклад, висловлює президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитро Гусєв.

– Я так скажу: якби хотіли його отруїти спецслужби, то могли б це зробити менш явно. Навальний перед цим три або чотири дні провів у відрядженні в Сибіру. Він був в Новосибірську, Томську. Зазвичай, коли прилітає москвич в якийсь регіон, щовечора його місцеві товариші ведуть вечеряти в ресторан. Можна було б легко в одному з ресторанів це зробити, і ніхто б не подумав і не помітив, якби це робили спецслужби, – каже Гусєв.

За його словами потрібно шукати тих, кому це вигідно. Росії ж не вигідним було ані отруєння Скрипалів, ані вбивство Нємцова, ані збиття малазійського Boeing.

– Це стратегія контрпіарної роботи, котру веде Кремль після кожного замаху, після кожного зі своїх злочинів, що, мовляв, Кремлю це не вигідно. Виходить так, що Путін це такий бідний, нещасний “терпій”, котрий сидить у Кремлі і йому все невигідно… Але от якісь дивні люди щоразу підставляють “бідного терпія”, – заявив в ефірі Еспресо соціолог Ігор Ейдман.

Але, здається, президент Білорусі Олександр Лукашенко знайшов тих злих людей, які щоразу “підставляють” керівників Росії. Знаходяться вони чи то в Польщі, чи то в Німеччині, але казали про те, що отруєння – фальсифікація. А потрібна вона для того, щоб “відбити бажання Путіну сунути носа у справи Білорусі”.

У Німеччині цю заяву вже спростували, але найближчим часом її все одно сприйматимуть в Росії, як єдину “правду”.

І, якщо користуватися тезами російської пропаганди, західним країнам отруєння Навального теж не вигідне.

Наслідки для винуватців

Нині мало в кого виникають сумніви у тому, що німецька експертиза може бути фальсифікована. А тому основні підозри падають на Росію, яка часто використовувала отруйну речовину.

І кому це вигідно, розберуться під час розслідування, якщо таке буде.

Звичайно, такі дії не можуть залишитися без наслідків. Однак чогось подібного до реакції на отруєння Скрипалів не варто очікувати.

– Це будуть персональні санкції, але не більше, на превеликий жаль для України. Є вже заява Меркель щодо обуреності, що від РФ вимагатимуть пояснення, запроваджуватимуть санкції, але це не стосуватиметься, наприклад, Північного потоку-2. Можливо, будуть секторальні санкції невеликого масштабу, – висловлює думку Рейтерович.

Так, точкове покарання буде, особливо з огляду на те, що Євросоюз вже готовий до введення санкцій за зазначені дії.

Але результату це не змінить. Кому б це не було вигідно, але Навальний й досі у штучній комі і більше “не заважає”. А якщо йому й вдасться вижити, то він може більше не повернутися до статусу впливового російського опозиціонера.

– Якщо Навальний виживе і залишиться дієздатним, ситуація може серйозно змінитися, але в медійному плані. Він навряд чи повернеться в Росію і перетвориться на критика режиму за кордоном, але РФ на таких людей ніколи особливої уваги не звертала, – каже політолог.

Хто стоїть за отруєнням Навального покаже лише час. А доти Росія намагатиметься всіляко відвести від себе увагу, а країни Заходу і надалі “давитимуть” санкціями.

Та щось підказує, що персональних, та й будь-яких інших санкцій буде не достатньо, якщо Росія побачить у комусь свого ворога.

Владислав Бомбела