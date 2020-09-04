Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что, несмотря на то, что Россия поздравила Лукашенко с победой на выборах, она понимает его статус в стране.

— Лукашенко стал для народа чужим. Белорусы его больше не воспринимают. И сейчас из-за этих фактов, которые выплескиваются в информационное пространство, люди выходят, чтобы этот режим Лукашенко ушел, — сказал Цепкало.

Также в эксклюзивном интервью он отметил, что белорусский народ больше не позволит реализовать ни одно из его указаний, распоряжений и указов.

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— Бюрократический аппарат тоже не сможет действовать правильно. Он не сможет пойти в массы, — подчеркнул Цепкало.

Также он добавил, что сейчас Россия будет по-другому говорить с Лукашенко.

— Она (Россия – Ред.) формально его поздравила, есть сейчас поддержка со стороны российского политического руководства, но они понимают его статус в стране. Россия не хочет, чтобы территория Беларуси каким-то образом могла быть использована для внешних сил, чтобы ничьи войска не стояли под Смоленском, — подытожил Валерий Цепкало.

Также Валерий Цепкало заявил, что Беларусь на данном этапе не должна стремиться войти в Европейский Союз и не имеет такой возможности. По его мнению, необходимо выстраивать с зарубежными соседями и другими странами партнерские отношения.