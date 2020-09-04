Кандидат на пост президента Білорусі Валерій Цепкало заявив, що, незважаючи на те, що Росія привітала Лукашенка з перемогою на виборах, вона розуміє його статус в країні.

– Лукашенко став для народу чужим. Білоруси його більше не сприймають. І зараз через ці факти, які вихлюпуються в інформаційний простір, люди виходять, щоб цей режим Лукашенко пішов, – сказав Цепкало.

Також в ексклюзивному інтерв’ю він зазначив, що білоруський народ більше не дозволить реалізувати жоден з його вказівок, розпоряджень та указів.

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– Бюрократичний апарат теж не зможе діяти правильно. Він не зможе піти в маси, – підкреслив Цепкало.

Також він додав, що зараз Росія буде по-іншому говорити з Лукашенком.

– Вона (Росія – Ред.) Формально його привітала, є зараз підтримка з боку російського політичного керівництва, але вони розуміють його статус в країні. Росія не хоче, щоб територія Білорусі якимось чином могла бути використана для зовнішніх сил, щоб нічиї війська не стояли під Смоленськом, – підсумував Валерій Цепкало.

Також Валерій Цепкало заявив, що Білорусь на даному етапі не повинна прагнути увійти в Європейський Союз і не має такої можливості. На його думку, необхідно вибудовувати з зарубіжними сусідами та іншими країнами партнерські відносини.