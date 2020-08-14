Оппозиционный политик Валерий Цепкало заявил, что создаваемый им фронт национального спасения Беларуси готовит материалы для открытия уголовного дела на президента Беларуси Александра Лукашенко.

— В составе этих материалов будут документально представлены фото и видео материалы, подтверждающие факты совершения им уголовных преступлений против граждан Республики Беларусь, а также всего белорусского народа в целом, — говорится в заявлении Цепкало.

Читайте: Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

По словам политика, у него есть договоренность с рядом зарубежных юристов в отношении подготовки документов по формированию обвинения Лукашенко в Международном Суде в Гааге.

Смена власти в Беларуси

После выборов президента Беларуси, Светлана Тихановская инициирует создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти в стране.

По словам Тихановской, в этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела.