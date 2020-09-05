Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.
Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.
Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.
В белорусской IT-компании PandaDoc прошли обыски, вседствии чего задержали четырех сотрудников.
В компании сообщили, что правоохранителями были задержаны: главный бухгалтер Юлия Шардико, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продуктам Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап.
Относительно них открыли дела по ст. 210 УК Беларуси (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере). Им грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Также их обвиняют в завладении почти 107 тыс. рублей из государственного бюджета.
— Мы сообщаем, что это обвинение не является правдивым и не имеет никаких оснований. Вся деятельность компании было согласно законодательству, что подтверждается неоднократными международными аудитами и проверками, — говорится в письме PandaDoc.
Кроме того, компания отметила, что задержанные лица не имеют никакого отношения к инициативе руководителей по созданию программы поддержки силовиков, которые решили уволиться.
Источник: Onliner
В Минске задержали двух студентов у кинотеатра Октябрь.
Сегодня около 12.00 там началась акция солидарности студентов. Через несколько минут правоохранительные органы уже начались задержания.
Подозрительные люди в масках задержали двух парней и повели их к автомобилю без номеров.
Источник: TUT.BY
5 сентября МВД Беларуси сообщило, что за прошедшие сутки на протестах задержали 41 человека.
Правоохранительные органы задержали протестующих за нарушение законодательства О массовых мероприятиях.
В изолятор временного содержания, по данным ведомства, отправили 21 человека до рассмотрения в суде дел об административных правонарушениях.
Источник: TUT. BY
Задержанного на протестах в Беларуси украинца Сергея Щеголева отпустили из-под стражи. Журналиста задержали 1 сентября на студенческой акции.
Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба выразил благодарность посольству в Беларуси и украинским консулам за поддержку украинца.
— Гражданин Украины Сергей Щеголев, которого задержали 1 сентября во Минске, освобожден из-под стражи. Состояние его здоровья удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал, — добавил Кулеба.
С Генеральной прокуратуры Беларуси уволился старший прокурор Виталий Вольский из-за протестов в Беларуси.
Он проработал в прокуратуре 13 лет, начинал с Борисовского района, дослужился до Генпрокуратуры.
— Мое представление о том, как должна работать прокуратура, основанное на моем жизненном опыте. В какой-то момент начало диссонировать с тем, что происходит в реальности. И в этот момент ты просто понимаешь, что в этой организации, ты как прокурор работать уже не можешь и тогда ты принимаешь решение об уходе, — заявил Вольский.
Мужчина уволился с должности старшего прокурора международно-правового управления Генпрокуратуры.
Источник: tut.by
А вот и видео задержаний студентов Минского государственного лингвистического университета. На нем видно, как переодетые спецназовцы жестко задерживают студентов, некоторые бьют.
Мимо проходят люди и не обращают внимание на то, что происходит.
Источник: TUT.BY. Политика
Студентка Минского государственного лингвистического университета рассказала, как спецназ задерживал ее одногрупников во время забастовки.
— Заткнись, сейчас мы вас тоже заберем, — цитирует действия ОМОНовцев девушка.
Источник: Наша Ніва
4 сентября в Беларуси произошел сбой интернета мобильного оператора А1.
На экранах смартфонов отображается значок 4G, но загрузка не происходит.
Открыть сайты или переписываться в мессенджере не получается.
Представители компании подтвердили проблему, но ее причину не озвучили.
Источник: TUT.by
Заявления Александра Лукашенко относительно вмешательства Украины в дела Беларуси создают негативный фон в отношениях.
— Эти заявления создают очень негативный фон для наших отношений. Просто потому, что они абсолютно не соответствуют действительности, — заявил в глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.
На недружественные заявления Киев также реагировать только заявлениями, а на недружественные действия — зеркальными действиями.
Депутаты Верховной Рады Украины развесили на трибуне исторические национальные флаги Беларуси.
Также в начале заседания представители разных фракций выступили с заявлением в поддержку белорусов, которые борются за перемены, а также в поддержку свободных выборов в стране.
Із трибуни Верховної Ради #Рада9 виступили народні депутати на підтримку вільних виборів у Білорусіhttps://t.co/CQtgfDOBcp pic.twitter.com/Ogf0GgTQkV
— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) September 4, 2020