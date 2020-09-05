12:41 -

В белорусской IT-компании PandaDoc прошли обыски, вседствии чего задержали четырех сотрудников.

В компании сообщили, что правоохранителями были задержаны: главный бухгалтер Юлия Шардико, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продуктам Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап.

Относительно них открыли дела по ст. 210 УК Беларуси (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере). Им грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Также их обвиняют в завладении почти 107 тыс. рублей из государственного бюджета.

— Мы сообщаем, что это обвинение не является правдивым и не имеет никаких оснований. Вся деятельность компании было согласно законодательству, что подтверждается неоднократными международными аудитами и проверками, — говорится в письме PandaDoc.

Кроме того, компания отметила, что задержанные лица не имеют никакого отношения к инициативе руководителей по созданию программы поддержки силовиков, которые решили уволиться.

Источник: Onliner