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Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.

Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.

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12:41 - 05 сентября

В белорусской IT-компании PandaDoc прошли обыски, вседствии чего задержали четырех сотрудников.

В компании сообщили, что правоохранителями были задержаны: главный бухгалтер Юлия Шардико, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продуктам Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап.

Относительно них открыли дела по ст. 210 УК Беларуси (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере). Им грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Также их обвиняют в завладении почти 107 тыс. рублей из государственного бюджета.

— Мы сообщаем, что это обвинение не является правдивым и не имеет никаких оснований. Вся деятельность компании было согласно законодательству, что подтверждается неоднократными международными аудитами и проверками, — говорится в письме PandaDoc.

Кроме того, компания отметила, что задержанные лица не имеют никакого отношения к инициативе руководителей по созданию программы поддержки силовиков, которые решили уволиться.

Источник: Onliner

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12:22 - 05 сентября

В Минске задержали двух студентов у кинотеатра Октябрь.

Сегодня около 12.00 там началась акция солидарности студентов. Через несколько минут правоохранительные органы уже начались задержания.

Подозрительные люди в масках задержали двух парней и повели их к автомобилю без номеров.

Источник: TUT.BY

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12:14 - 05 сентября

5 сентября МВД Беларуси сообщило, что за прошедшие сутки на протестах задержали 41 человека.

Правоохранительные органы задержали протестующих за нарушение законодательства О массовых мероприятиях.

В изолятор временного содержания, по данным ведомства, отправили 21 человека до рассмотрения в суде дел об административных правонарушениях.

Источник: TUT. BY

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19:25 - 04 сентября

Задержанного на протестах в Беларуси украинца Сергея Щеголева отпустили из-под стражи. Журналиста задержали 1 сентября на студенческой акции.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба выразил благодарность посольству в Беларуси и украинским консулам за поддержку украинца.

— Гражданин Украины Сергей Щеголев, которого задержали 1 сентября во Минске, освобожден из-под стражи. Состояние его здоровья удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал, — добавил Кулеба.

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15:43 - 04 сентября

С Генеральной прокуратуры Беларуси уволился старший прокурор Виталий Вольский из-за протестов в Беларуси.

Он проработал в прокуратуре 13 лет, начинал с Борисовского района, дослужился до Генпрокуратуры.

— Мое представление о том, как должна работать прокуратура, основанное на моем жизненном опыте. В какой-то момент начало диссонировать с тем, что происходит в реальности. И в этот момент ты просто понимаешь, что в этой организации, ты как прокурор работать уже не можешь и тогда ты принимаешь решение об уходе, — заявил Вольский.

Мужчина уволился с должности старшего прокурора международно-правового управления Генпрокуратуры.

Источник: tut.by

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14:06 - 04 сентября

А вот и видео задержаний студентов Минского государственного лингвистического университета. На нем видно, как переодетые спецназовцы жестко задерживают студентов, некоторые бьют.

Мимо проходят люди и не обращают внимание на то, что происходит.

Источник: TUT.BY. Политика

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14:02 - 04 сентября

Студентка Минского государственного лингвистического университета рассказала, как спецназ задерживал ее одногрупников во время забастовки.

— Заткнись, сейчас мы вас тоже заберем, — цитирует действия ОМОНовцев девушка.

Источник: Наша Ніва

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12:55 - 04 сентября

4 сентября в Беларуси произошел сбой интернета мобильного оператора А1.

На экранах смартфонов отображается значок 4G, но загрузка не происходит.

Открыть сайты или переписываться в мессенджере не получается.

Представители компании подтвердили проблему, но ее причину не озвучили.

Источник: TUT.by

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12:50 - 04 сентября

Заявления Александра Лукашенко относительно вмешательства Украины в дела Беларуси создают негативный фон в отношениях.

— Эти заявления создают очень негативный фон для наших отношений. Просто потому, что они абсолютно не соответствуют действительности, — заявил в глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

На недружественные заявления Киев также реагировать только заявлениями, а на недружественные действия — зеркальными действиями.

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12:08 - 04 сентября

Депутаты Верховной Рады Украины развесили на трибуне исторические национальные флаги Беларуси.

Также в начале заседания представители разных фракций выступили с заявлением в поддержку белорусов, которые борются за перемены, а также в поддержку свободных выборов в стране.

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