Центр правозащитников Весна сообщил о задержании до 76 участников Марша единства в Беларуси 6 сентября.
Среди них — руководитель общества Экодом Ирина Сухий. Ее забрали прямо из дома в райуправление внутренних дел.
Задержали также члена Координационного совета Ольгу Павлову.
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Кроме того, милиция схватила несколько человек возле металлургического завода в Минске и станций метро Пушкинская и Восток. По разным оценкам, на улицы вышли более 100 тыс. белорусов.
Соответствующие акции протеста прошли в крупных городах.
Еще с утра ко Дворцу Независимости согнали БТР и водометы, на крышах разместились снайперы.
Сейчас идет дождь, но люди не расходятся.
Протесты в Беларуси
Белорусы, несогласные с результами президентских выборов 9 августа, почти месяц выходят на акции протеста.
Победил на них Александр Лукашенко, набрав более 80%, а его главный оппонент – Светлана Тихановская – 10%.
Противники действующего президента считают, что результаты голосования сфальсифицированы.
Фото: TUT.BY