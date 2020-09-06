Центр правозащитников Весна сообщил о задержании до 76 участников Марша единства в Беларуси 6 сентября.

Среди них — руководитель общества Экодом Ирина Сухий. Ее забрали прямо из дома в райуправление внутренних дел.

Задержали также члена Координационного совета Ольгу Павлову.

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Кроме того, милиция схватила несколько человек возле металлургического завода в Минске и станций метро Пушкинская и Восток. По разным оценкам, на улицы вышли более 100 тыс. белорусов.

Соответствующие акции протеста прошли в крупных городах.

Еще с утра ко Дворцу Независимости согнали БТР и водометы, на крышах разместились снайперы.

Сейчас идет дождь, но люди не расходятся.







Водометы, БТРы и до 100 тыс. демонстрантов: как проходит Марш единства в Беларуси / 2 фотографии

Протесты в Беларуси

Белорусы, несогласные с результами президентских выборов 9 августа, почти месяц выходят на акции протеста.

Победил на них Александр Лукашенко, набрав более 80%, а его главный оппонент – Светлана Тихановская – 10%.

Противники действующего президента считают, что результаты голосования сфальсифицированы.

Фото: TUT.BY