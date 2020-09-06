Центр правозахисників Весна повідомив про затримання до 76 учасників Маршу єдності у Білорусі 6 вересня.

Серед них – керівник товариства Екодім Ірина Сухій. Її забрали прямо з дому до райуправління внутрішніх справ.

Затримали також члена Координаційної ради Ольгу Павлову.

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Окрім того, міліція схопила кількох людей біля металургійного заводу в Мінську та станцій метро Пушкінська і Схід. За різними оцінками, на вулиці вийшли понад 100 тис. білорусів.

Відповідні акції протесту відбулися у великих містах.

Ще з ранку до Палацу Незалежності зігнали БТР і водомети, на дахах розмітити снайпери.

Зараз йде дощ, але люди не розходяться.







Водомети, БТРи та до 100 тис. демонстрантів: як проходить Марш єдності в Білорусі / 2 фотографии

Протести в Білорусі

Білоруси, незгодні з результами президентських виборів 9 серпня, майже місяць виходять на акції протесту.

Переміг на них Олександр Лукашенко, набравши понад 80%, а його головний опонент – Світлана Тихановська – 10%.

Противники чинного президента вважають, що результати голосування сфальсифіковані.

Фото: TUT.BY