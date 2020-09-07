Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

В Беларуси объявили призыв военнообязанных и привели к боевой готовности базы

В Беларуси неожиданно объявили полную боевую готовность на трех военных базах.

Подняли по тревоге 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, 969-ю базу резерва танков и 3620-ю артиллерийскую базу вооружения, сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

Также объявили о вызове военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений.

Читайте: Будете иметь дело с армией: Минобороны пригрозило митингующим в Беларуси

Завершится проверка большими командно-штабными учениями.

В Беларуси объявили призыв военнообязанных и привели к боевой готовности базы

Ситуация в Беларуси

30 дней продолжаются протесты в Беларуси, повлекших президентские выборы 9 августа. На них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила их кандидат Светлана Тихановская.

Большие белорусские заводы и фабрики объявили общенациональные забастовки.

Митинги белорусов жестко разгоняет милиция и ОМОН. 6 сентября силовики задержали 633 человека, которые принимали участие в мирных акциях по всей стране.

Источник: Минобороны Беларуси

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка