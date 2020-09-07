В Беларуси объявили призыв военнообязанных и привели к боевой готовности базы

В Беларуси неожиданно объявили полную боевую готовность на трех военных базах.

Подняли по тревоге 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, 969-ю базу резерва танков и 3620-ю артиллерийскую базу вооружения, сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

Также объявили о вызове военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений.

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Завершится проверка большими командно-штабными учениями.

Ситуация в Беларуси

30 дней продолжаются протесты в Беларуси, повлекших президентские выборы 9 августа. На них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила их кандидат Светлана Тихановская.

Большие белорусские заводы и фабрики объявили общенациональные забастовки.

Митинги белорусов жестко разгоняет милиция и ОМОН. 6 сентября силовики задержали 633 человека, которые принимали участие в мирных акциях по всей стране.

Источник: Минобороны Беларуси