У Білорусі привели у бойову готовність бази резерву танків і артилерії

У Білорусі несподівано оголосили повну бойову готовність на трьох військових базах.

Підняли по тривозі 1868-у артилерійську базу озброєння, 969-у базу резерву танків і 3620-у артилерійську базу озброєння, повідомили у Міністерстві оборони Білорусі.

Також оголосили про виклик військовозобов’язаних із запасу і бойове злагодження підрозділів.

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Завершиться перевірка великими командно-штабними навчаннями.

Ситуація у Білорусі

30 днів тривають протести у Білорусі, які спричинили президентські вибори 9 серпня. На них переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко. Опозиція вважає, що на виборах перемогла їх кандидат Світлана Тихановська.

Великі білоруські заводи та фабрики оголосили загальнонаціональні страйки.

Мітинги білорусів жорстко розганяє міліція та ОМОН. 6 вересня силовики затримали 633 особи, які брали участь в мирних акціях по всій країні.

Джерело: Міноборони Білорусі