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Факты / Мир

Великобритания планирует законы, отменяющие часть сделки по Brexit

Министры Великобритании планируют новое законодательство, которое отменяет ключевую часть прошлогоднего соглашения о выходе из ЕС.

Этот шаг устранит требование о новых таможенных правилах Северной Ирландии, которые предназначены для предотвращения возврата проверок на границе с Ирландией.

Лейбористы выступили против плана — это резерв на случай провала торговых переговоров.

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Ожидается, что позже Борис Джонсон скажет, что, если к 15 октября не будет достигнуто соглашение, обе стороны должны двигаться дальше.

Премьер-министр скажет коллегам из ЕС, что завершение выхода Великобритании из блока без торговой сделки все равно будет хорошим результатом.

Выход Британии из ЕС

Великобритания формально вышла из ЕС в январе, однако продолжала следовать правилам, установленным в Брюсселе в течение переходного периода, который заканчивается в декабре, в то время как дискуссии по долгосрочному торговому соглашению продолжаются.

Источник: ВВС

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