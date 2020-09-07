Міністри Великої Британії планують нове законодавство, яке скасовує ключову частину торішнього угоди про вихід з ЄС.

Цей крок усуне вимогу про нові митні правила Північної Ірландії, які призначені для запобігання повернення перевірок на кордоні з Ірландією.

Лейбористи виступили проти плану – це резерв на випадок провалу торгових переговорів.

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Очікується, що пізніше Борис Джонсон скаже, якщо до 15 жовтня не буде досягнуто згоди, обидві сторони повинні рухатися далі.

Прем’єр-міністр скаже колегам з ЄС, що завершення виходу Великої Британії з блоку без торгової угоди все одно буде хорошим результатом.

Вихід Британії з ЄС

Велика Британія формально вийшла з ЄС в січні, проте продовжувала слідувати правилам, встановленим в Брюсселі протягом перехідного періоду, який закінчується в грудні, водночас дискусії щодо довгострокового торговельної угоди тривають.