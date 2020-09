Ефект від масової вакцинації буде помітним не раніше 2022 року – ВООЗ

У ВООЗ заявили, що за оптимістичним сценарієм вакцини проти Covid-19 вийдуть на ринок у середині 2021 року.

Усім вакцинам проти коронавірусу необхідно пройти дослідження, заявила на брифінгу експерт Сум’я Свамінатан.

Читайте: США вийдуть з ВООЗ у липні 2021 року

Коли надійде вакцина, буде потрібно час, щоб 60-70% людей знайшли колективний імунітет, щоб уповільнити передачу інфекції.

Тести стають доступними для всіх і більшість людей за бажанням зможуть їх зробити. Це призведе до зміни стратегії у боротьбі з пандемією.

Live Q&A on #COVID19 ACT-Accelerator and COVAX with @doctorsoumya and @mariangelasimao. #AskWHO https://t.co/TtmZDou1Oe

— World Health Organization (WHO) (@WHO) September 9, 2020