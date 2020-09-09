Ефект від масової вакцинації буде помітним не раніше 2022 року – ВООЗ

У ВООЗ заявили, що за оптимістичним сценарієм вакцини проти Covid-19 вийдуть на ринок у середині 2021 року.

Усім вакцинам проти коронавірусу необхідно пройти дослідження, заявила на брифінгу експерт Сум’я Свамінатан.

– Якщо не виникне проблем, то за оптимістичним сценарієм обмежена доставка у країни відбудеться у середині 2021 року, – заявила вона.

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Коли надійде вакцина, буде потрібно час, щоб 60-70% людей знайшли колективний імунітет, щоб уповільнити передачу інфекції.

– Ми говоримо не про викорінення вірусу, а про зниження впливу, який він чинить зараз на суспільство. Безсумнівно, буде потрібен час до 2022 року, щоб побачити цю зміну, – пояснила експерт.

Тести стають доступними для всіх і більшість людей за бажанням зможуть їх зробити. Це призведе до зміни стратегії у боротьбі з пандемією.

– Чим швидше діагностувати хворобу, тим вищі шанси отримати ефективне лікування, – вважає Свамінатан.

Вакцина проти коронавірусу

У світі розробляють півсотні вакцин проти коронавірусу. Уже чотири країни заявили про третій етап випробувань вакцин.

Першою, про препарат для боротьби з Covid-19, заявила Росія. У Німеччині готуються до клінічних випробувань вакцини від концернів BioNTech і Pfizer Inc. Також тестує вакцину Велика Британія.

7 вересня свої розробки показали китайські корпорації Sinovac Biotech і Sinopharm.

Джерело: ВООЗ