Ефект від масової вакцинації буде помітним не раніше 2022 року – ВООЗ

У ВООЗ заявили, що за оптимістичним сценарієм вакцини проти Covid-19 вийдуть на ринок у середині 2021 року.
Усім вакцинам проти коронавірусу необхідно пройти дослідження, заявила на брифінгу експерт Сум’я Свамінатан.
– Якщо не виникне проблем, то за оптимістичним сценарієм обмежена доставка у країни відбудеться у середині 2021 року, – заявила вона.
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Коли надійде вакцина, буде потрібно час, щоб 60-70% людей знайшли колективний імунітет, щоб уповільнити передачу інфекції.
– Ми говоримо не про викорінення вірусу, а про зниження впливу, який він чинить зараз на суспільство. Безсумнівно, буде потрібен час до 2022 року, щоб побачити цю зміну, – пояснила експерт.
Тести стають доступними для всіх і більшість людей за бажанням зможуть їх зробити. Це призведе до зміни стратегії у боротьбі з пандемією.
– Чим швидше діагностувати хворобу, тим вищі шанси отримати ефективне лікування, – вважає Свамінатан.
Live Q&A on #COVID19 ACT-Accelerator and COVAX with @doctorsoumya and @mariangelasimao. #AskWHO https://t.co/TtmZDou1Oe
— World Health Organization (WHO) (@WHO) September 9, 2020
Вакцина проти коронавірусу
У світі розробляють півсотні вакцин проти коронавірусу. Уже чотири країни заявили про третій етап випробувань вакцин.
Першою, про препарат для боротьби з Covid-19, заявила Росія. У Німеччині готуються до клінічних випробувань вакцини від концернів BioNTech і Pfizer Inc. Також тестує вакцину Велика Британія.
7 вересня свої розробки показали китайські корпорації Sinovac Biotech і Sinopharm.
Джерело: ВООЗ