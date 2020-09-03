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Факты / Мир

США выйдут из ВОЗ в июле 2021 года

США продолжает работать над процессом выхода из Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ не смогла осуществить нужные ей реформы, написал госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.

США перестали финансировать ВОЗ и направлять туда экспертов.

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— США найдут других партнеров вместо ВОЗ и предоставят им финансирование с целью гарантировать безопасность граждан США и жителей других стран, — заявил Помпео.

Администрация США перенаправит финансирование на другие программы здоровья от ООН.

США выйдут из Всемирной организации здравоохранения в июле 2021 года.

Вакцина от коронавируса с РФ

США не принимают результаты испытания российской вакцины против коронавируса и не планируют ее использовать.

По словам главы аппарата Белого дома Марка Медоуза страна будет придерживаться только американских стандартов контроля качества вакцин и лекарственных препаратов.

Источник: Майкл Помпео, state.gov

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