США выйдут из ВОЗ в июле 2021 года

США продолжает работать над процессом выхода из Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ не смогла осуществить нужные ей реформы, написал госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.

США перестали финансировать ВОЗ и направлять туда экспертов.

Читайте: США отказались от участия в разработке вакцины от Covid-19 через ВОЗ

— США найдут других партнеров вместо ВОЗ и предоставят им финансирование с целью гарантировать безопасность граждан США и жителей других стран, — заявил Помпео.

We’ll scale down our engagement with the @WHO to include reprogramming funds and reassigning our @HHSGov and @CDCgov experts. We’ll identify alternative implementing partners and provide targeted funding to safeguard the health and safety of Americans and save lives globally.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 3, 2020