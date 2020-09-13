Протесты в Беларуси: в Минске проходит Марш героев, есть первые задержанные

В Минске в разгар протестов в Беларуси начались первые избиения и задержания митингующих.

На проспекте Независимости столицы силовики начали силовой разгон акции, люди бегут во дворы.















В Минске митингующие идут к резиденции Лукашенко, начались первые задержания / 4 фотографии

Многие из тех, кто разгоняет протесты в Минске 13 сентября, приехали на микроавтобусах без номерных знаков и без формы, которая свидетельствовала об их причастности к правоохранительным органам.

По состоянию на 15.00 стало известно, что мобильный интернет в Минске почти перестал работать, также закрыли 8 из 29 станций метро — это связывают с запланированным Маршем героев.

В воскресенье, 13 сентября, участники протестов в столице Беларуси планируют посетить район Дрозды — именно там находится резиденция Александра Лукашенко.

Оппозиционные новостные ресурсы распространили план действий для протестующих: в частности, описан подробный маршрут и правила поведения на случай начала силового разгона.

С начала протестов Марш героев является первой попыткой подойти к резиденции президента Александра Лукашенко, чтобы выразить свое несогласие с результатами выборов в Беларуси 9 августа и последующими действиями властей.

На днях присоединиться к Маршу героев в Минске призвала главный представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Марш героев во многом похож на марши участников Революции достоинства в Межигорье — резиденцию Виктора Януковича- в 2013-2014 годах.

Фото: TUT.BY