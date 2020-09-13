Протести у Білорусі: у Мінську триває Марш героїв, є перші затримані

У Мінську в розпал протестів у Білорусі почалися перші побиття та затримання мітингувальників.

На проспекті Незалежності столиці силовики почали силовий розгін акції, люди тікають у двори.















У Мінську мітингувальники йдуть до резиденції Лукашенка, почалися перші затримання / 4 фотографии

Чимало з тих, хто розганяє протести у Мінську 13 вересня, приїхали на мікроавтобусах без номерних знаків та без форми, що засвідчувала б їхню причетність до правоохоронних органів.

Станом на 15.00 стало відомо, що мобільний інтернет в Мінську майже перестав працювати, також закрили 8 з 29 станцій метро – це пов’язують із запланованим Маршем героїв.

У неділю, 13 вересня, учасники протестів у столиці Білорусі планують відвідати район Дрозди – саме там знаходиться резиденція Олександра Лукашенка.

Опозиційні новинні ресурси поширили план дій для протестувальників: зокрема, описано детальний маршрут та правила поведінки на випадок початку силового розгону.

З початку протестів Марш героїв є першою спробою наблизитися до резиденції президента Олександра Лукашенка, щоб висловити свою незгоду з результатами виборів у Білорусі 9 серпня та подальшими діями влади.

Днями долучитися до Маршу героїв у Мінську закликала головний представник білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Марш героїв має багато схожого з маршами учасників Революції гідності до Межигір’я – резиденції Віктора Януковича – у 2013-2014 роках.

Фото: TUT.BY