В Испании случайно разлили 50 000 литров красного вина

На винном заводе Витивинос в результате повреждения из цистерны вылилось 50 тысяч литров вина.

Территорию винодельни за считанные секунды затопило ароматным напитком.

Видео “винной аварии” быстро начало распространяться в соцсетях.

BLOWOUT: Huge 50,000-liter wine tank ruptured at the Bodegas Vitivinos winery in Villamalea, Spain pic.twitter.com/BALHxL6nJf

— SV News ???? (@SVNewsAlerts) September 25, 2020