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В Испании случайно разлили 50 000 литров красного вина

На винном заводе Витивинос в результате повреждения из цистерны вылилось 50 тысяч литров вина.

Территорию винодельни за считанные секунды затопило ароматным напитком.

Видео “винной аварии” быстро начало распространяться в соцсетях.

Видео сняли работники винного завода в поселке Вильямалеа, которые не смогли остановить утечку червонного вина.

Завод Витивинос в Испании был основан в 1969 году: сейчас владельцам принадлежит 1570 га виноградников.

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