В Испании случайно разлили 50 000 литров красного вина

На винном заводе Витивинос в результате повреждения из цистерны вылилось 50 тысяч литров вина.
Территорию винодельни за считанные секунды затопило ароматным напитком.
Видео “винной аварии” быстро начало распространяться в соцсетях.
BLOWOUT: Huge 50,000-liter wine tank ruptured at the Bodegas Vitivinos winery in Villamalea, Spain pic.twitter.com/BALHxL6nJf
— SV News ???? (@SVNewsAlerts) September 25, 2020
Видео сняли работники винного завода в поселке Вильямалеа, которые не смогли остановить утечку червонного вина.
Завод Витивинос в Испании был основан в 1969 году: сейчас владельцам принадлежит 1570 га виноградников.