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Факты / Мир

Американцу грозит тюрьма за плохие отзывы об отеле в Таиланде

Американский турист Уэсли Барнс отдыхал в отеле Sea View Resort на острове Ко Чанг (Таиланд).

Однако ему был не по душе сервис отеля и Барнс оставил ряд негативных комментариев на TripAdvisor.

В частности турист обвинял персонал отеля в недружелюбии и в отсутствии заинтересованности к гостям. Также его не устраивали скрытые доплаты и чистота в номерах.

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Однако владельцы Sea View Resort считают обвинения безосновательными и уже обратились в суд. Туриста они обвинили в клевете, которая портит репутацию отеля.

Владельцы отеля объясняют, что основанием для написания отрицательных отзывов мог стать инцидент в начале этого года, когда Барнс во время ужина в ресторане хотел принести свою бутылку алкоголя. Также в заявлении говорится, что турист устроил скандал и отказался платить штраф.

Так, американцу грозит два года тюрьмы и штраф — 200 тыс. бат (примерно 180 тыс. грн).

Туризм в условиях пандемии

В ООН посчитали, что туристический поток в мире за полгода сократился на 65% из-за пандемии коронавируса. Всего не произошло около 440 млн поездок, что привело к потере $460 млрд для мирового туристического сектора.

Это примерно в пять раз больше, чем убытки от международного туризма, зафиксированные в 2009 году в условиях глобального экономического кризиса.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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