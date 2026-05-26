Враг атаковал Полтавский район ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Атака на Полтавский район 26 мая: что известно

По данным ГСЧС, вражеский беспилотник попал в частный дом в Полтавском районе, где проживала пожилая женщина. В результате удара жилой дом был разрушен.

На место оперативно прибыли подразделения ГСЧС, которые извлекли женщину из-под завалов.

Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

Пожары, возникшие в результате ударов по Полтавской области, удалось потушить.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки на Полтавский район сегодня, 26 мая.

Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 553-е сутки.

Фото : ДСНС

