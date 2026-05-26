Атака на Полтавский район: из-под завалов дома спасли женщину
Враг атаковал Полтавский район ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.
По данным ГСЧС, вражеский беспилотник попал в частный дом в Полтавском районе, где проживала пожилая женщина. В результате удара жилой дом был разрушен.
На место оперативно прибыли подразделения ГСЧС, которые извлекли женщину из-под завалов.
Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.
Пожары, возникшие в результате ударов по Полтавской области, удалось потушить.
В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки на Полтавский район сегодня, 26 мая.
Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 553-е сутки.
