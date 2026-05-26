Атака на Одессу: поврежден объект инфраструктуры, есть погибший и раненые
В ночь на 26 мая российские войска атаковали Одессу ракетами и ударными беспилотниками.
Об этом сообщили начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, глава ГВА Сергей Лысак и представители Одесской городской военной администрации.
За даними Олега Кіпера, внаслідок атаки на Одесу сьогодні пошкоджено скління та фасад обʼєкта інфраструктури.
Крім того, у вибуховою хвилею пошкоджено 47 вікон у школі та 50 у п’яти будинках.
Через складність робіт у школі залучили спецтехніку, щоб якнайшвидше закрити всі віконні отвори.
Водночас роботи на інших об’єктах станом на ранок 26 травня завершено.
На данный момент известно об одном погибшем в результате атаки на Одессу 26 мая.
За его жизнь боролись врачи, однако спасти мужчину не удалось. Кроме того, по меньшей мере трое человек получили ранения. Один из них — в тяжелом состоянии.
Окончательные последствия атаки на Одессу в настоящее время устанавливаются.
Фото: Одесская ОВА