В ночь на 26 мая российские войска атаковали Одессу ракетами и ударными беспилотниками.

Об этом сообщили начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, глава ГВА Сергей Лысак и представители Одесской городской военной администрации.

Атака на Одессу 26 мая: что известно

За даними Олега Кіпера, внаслідок атаки на Одесу сьогодні пошкоджено скління та фасад обʼєкта інфраструктури.

Сейчас смотрят

Крім того, у вибуховою хвилею пошкоджено 47 вікон у школі та 50 у п’яти будинках.

Через складність робіт у школі залучили спецтехніку, щоб якнайшвидше закрити всі віконні отвори.

Водночас роботи на інших об’єктах станом на ранок 26 травня завершено.

На данный момент известно об одном погибшем в результате атаки на Одессу 26 мая.

За его жизнь боролись врачи, однако спасти мужчину не удалось. Кроме того, по меньшей мере трое человек получили ранения. Один из них — в тяжелом состоянии.

Окончательные последствия атаки на Одессу в настоящее время устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 553-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.