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Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций и задержаний мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным советом.

23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.

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13:36 - 03 октября

В разных городах Беларуси сторонники Лукашенко устроили автопробег против санкций, которые накануне ввел Евросоюз.

Участники акции едут на авто с красно-зелеными флагами и портретами Лукашенко.

/ 3 фотографии

Фото: Onliner

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13:24 - 03 октября

В доме главного редактора гомельского издания Сильные новости Анны Якштас и ее мужа Дениса прошел обыск. Об этом сообщил основатель издания Петр Кузнецов.

— Забрали всю технику, а пару — в райотдел милиции. Связи с ними нет. Дома остались дети.

Где находятся сотрудники издания пока неизвестно.

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10:16 - 03 октября

Министерство внутренних дел Беларуси инициирует введение ответственности за умышленное вовлечение детей в протестную деятельность. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

— Мы выступили с инициативой о введении административной ответственности родителей за умышленное вовлечение детей в протестную деятельность, незаконные массовые мероприятия.

По его словам, МВД также выступает в целом за усиление административной ответственности за участие в незаконных массовых мероприятиях.

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10:06 - 03 октября

Минфин США ввел санкции в отношении восьми граждан Беларуси. В список попали:

  • Хазалбек Атабеков, заместитель командующего внутренними войсками МВД;
  • Дмитрий Балаба, командир минского отряда милиции особого назначения (ОМОНа);
  • Александр Барсуков, заместитель министра внутренних дел;
  • Елена Дмухайло, секретарь Центральной избирательной комиссии;
  • Вадим Ипатов, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии;
  • Юрий Караев, министр внутренних дел;
  • Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома;
  • Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел.

В списке нет Александра Лукашенко или его сыновей.

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00:00 - 03 октября

Беларусь вводит симметричные санкции в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады. Об этом сообщили в МИД страны, передает БелТА.

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21:56 - 02 октября

2 октября в Беларуси продолжаются протесты, люди снова вышли на улицы с флагами.

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21:07 - 02 октября

Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси.

Страна делает все возможное, чтобы помогать народу Беларуси в этой сложной ситуации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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19:06 - 02 октября

С 2 октября вступили в силу санкции ЕС против Беларуси. В сети появился список тех, кого затронут ограничения. В нем указаны фамилии 40 белорусских чиновников и официальных лиц, в частности представителей ЦИК, МВД и КГБ.

Александра Лукашенко в нем нет.

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19:03 - 02 октября

Беларусь со 2 октября лишила аккредитации все иностранные СМИ, говорится в заявлении МИД страны.

Переаккредитация по новому порядку будет проходить со следующей недели.

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16:16 - 02 октября

Студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники традиционно вышли на акцию протеста.

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