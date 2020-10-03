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Октябрь, 03 в 13:35
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр
Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций и задержаний мирных белорусов.
Во время протестов
задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным советом.
23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.
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13:36
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03 октября
В разных городах Беларуси сторонники Лукашенко устроили автопробег против санкций, которые накануне ввел Евросоюз.
Участники акции едут на авто с красно-зелеными флагами и портретами Лукашенко.
/ 3 фотографии
Фото: Onliner
13:24
-
03 октября
В доме главного редактора гомельского издания Сильные новости Анны Якштас и ее мужа Дениса прошел обыск. Об этом сообщил основатель издания Петр Кузнецов.
— Забрали всю технику, а пару — в райотдел милиции. Связи с ними нет. Дома остались дети.
Где находятся сотрудники издания пока неизвестно.
10:16
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03 октября
Министерство внутренних дел Беларуси инициирует введение ответственности за умышленное вовлечение детей в протестную деятельность. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.
— Мы выступили с инициативой о введении административной ответственности родителей за умышленное вовлечение детей в протестную деятельность, незаконные массовые мероприятия.
По его словам, МВД также выступает в целом за усиление административной ответственности за участие в незаконных массовых мероприятиях.
10:06
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03 октября
Минфин США ввел санкции в отношении восьми граждан Беларуси. В список попали:
Хазалбек Атабеков, заместитель командующего внутренними войсками МВД;
Дмитрий Балаба, командир минского отряда милиции особого назначения (ОМОНа);
Александр Барсуков, заместитель министра внутренних дел;
Елена Дмухайло, секретарь Центральной избирательной комиссии;
Вадим Ипатов, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии;
Юрий Караев, министр внутренних дел;
Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома;
Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел.
В списке нет Александра Лукашенко или его сыновей.
00:00
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03 октября
Беларусь вводит симметричные санкции в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады. Об этом сообщили в МИД страны, передает БелТА.
21:56
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02 октября
2 октября в Беларуси продолжаются протесты, люди снова вышли на улицы с флагами.
21:07
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02 октября
Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси.
Страна делает все возможное, чтобы помогать народу Беларуси в этой сложной ситуации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
19:06
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02 октября
С 2 октября вступили в силу санкции ЕС против Беларуси. В сети появился список тех, кого затронут ограничения. В нем указаны фамилии 40 белорусских чиновников и официальных лиц, в частности представителей ЦИК, МВД и КГБ.
Александра Лукашенко в нем нет.
19:03
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02 октября
Беларусь со 2 октября лишила аккредитации все иностранные СМИ, говорится в
заявлении МИД страны.
Переаккредитация по новому порядку будет проходить со следующей недели.
16:16
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02 октября
Студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники традиционно вышли на акцию протеста.
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