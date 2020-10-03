10:16 -

Министерство внутренних дел Беларуси инициирует введение ответственности за умышленное вовлечение детей в протестную деятельность. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

— Мы выступили с инициативой о введении административной ответственности родителей за умышленное вовлечение детей в протестную деятельность, незаконные массовые мероприятия.

По его словам, МВД также выступает в целом за усиление административной ответственности за участие в незаконных массовых мероприятиях.