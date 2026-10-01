В Украине запускают экспериментальный сервис єДумка на портале Дія, который позволит жителям влиять на решение общины и коммуницировать с местными властями или военными администрациями полностью в онлайн-режиме без бумажных сборов подписей и очередей.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Запуск єДумка в Дії: как решать проблемы общины онлайн

Введенный правительством проект формирует прямой канал диалога между населением и должностными лицами. Местные власти смогут проводить опрос, получать мгновенную обратную связь и определять приоритетность решения проблем по уровню поддержки инициатив.

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Со своей стороны граждане получат следующий функционал:

  • подавать собственные предложения по вопросам местного значения и отслеживать их рассмотрение;
  • пересматривать, обсуждать и поддерживать инициативы других людей;
  • оценивать официальные ответы должностных лиц;
  • участвовать в опросах, которые будут проводить местные власти.

Ключевым изменением сервиса является новый подход к определению принадлежности к общине. Влиять на решения смогут не только официально зарегистрированные жители, но и все реально связанные с общиной люди.

Принадлежность подтверждается автоматически по данным государственных реестров. Право коммуникировать с должностными лицами будет предоставляться при наличии:

  • задекларированного или зарегистрированного места жительства;
  • статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
  • недвижимости на территории общины;
  • факт уплаты местных налогов;
  • очного обучения в местных учебных заведениях.

Этапы реализации єДумка в Дії

Экспериментальный проект рассчитан на два года, а полный функционал сервиса специалисты планируют реализовать в течение следующих шести месяцев.

На первом этапе инструмент полноценно заработает в пяти областях:

  • Винницкой;
  • Волынской;
  • Запорожский;
  • Тернопольской;
  • Харьковской.

Как отмечают в Министерстве цифровой трансформации, другие органы местного самоуправления и военные администрации смогут приобщиться к реализации инициативы на добровольной основе.

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