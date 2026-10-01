В Украине запускают сервис єДумка в Дії: как он будет работать
- Правительство приняло запуск экспериментального сервиса єДумка на портале Дія для онлайн-взаимодействия граждан с местными властями.
- Новый инструмент позволит подавать предложения, участвовать в опросах и подтверждать принадлежность к общине без бумажных справок.
В Украине запускают экспериментальный сервис єДумка на портале Дія, который позволит жителям влиять на решение общины и коммуницировать с местными властями или военными администрациями полностью в онлайн-режиме без бумажных сборов подписей и очередей.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Запуск єДумка в Дії: как решать проблемы общины онлайн
Введенный правительством проект формирует прямой канал диалога между населением и должностными лицами. Местные власти смогут проводить опрос, получать мгновенную обратную связь и определять приоритетность решения проблем по уровню поддержки инициатив.
Со своей стороны граждане получат следующий функционал:
- подавать собственные предложения по вопросам местного значения и отслеживать их рассмотрение;
- пересматривать, обсуждать и поддерживать инициативы других людей;
- оценивать официальные ответы должностных лиц;
- участвовать в опросах, которые будут проводить местные власти.
Ключевым изменением сервиса является новый подход к определению принадлежности к общине. Влиять на решения смогут не только официально зарегистрированные жители, но и все реально связанные с общиной люди.
Принадлежность подтверждается автоматически по данным государственных реестров. Право коммуникировать с должностными лицами будет предоставляться при наличии:
- задекларированного или зарегистрированного места жительства;
- статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
- недвижимости на территории общины;
- факт уплаты местных налогов;
- очного обучения в местных учебных заведениях.
Этапы реализации єДумка в Дії
Экспериментальный проект рассчитан на два года, а полный функционал сервиса специалисты планируют реализовать в течение следующих шести месяцев.
На первом этапе инструмент полноценно заработает в пяти областях:
- Винницкой;
- Волынской;
- Запорожский;
- Тернопольской;
- Харьковской.
Как отмечают в Министерстве цифровой трансформации, другие органы местного самоуправления и военные администрации смогут приобщиться к реализации инициативы на добровольной основе.