В Украине запускают экспериментальный сервис єДумка на портале Дія, который позволит жителям влиять на решение общины и коммуницировать с местными властями или военными администрациями полностью в онлайн-режиме без бумажных сборов подписей и очередей.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Запуск єДумка в Дії: как решать проблемы общины онлайн

Введенный правительством проект формирует прямой канал диалога между населением и должностными лицами. Местные власти смогут проводить опрос, получать мгновенную обратную связь и определять приоритетность решения проблем по уровню поддержки инициатив.

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Со своей стороны граждане получат следующий функционал:

подавать собственные предложения по вопросам местного значения и отслеживать их рассмотрение;

пересматривать, обсуждать и поддерживать инициативы других людей;

оценивать официальные ответы должностных лиц;

участвовать в опросах, которые будут проводить местные власти.

Ключевым изменением сервиса является новый подход к определению принадлежности к общине. Влиять на решения смогут не только официально зарегистрированные жители, но и все реально связанные с общиной люди.

Принадлежность подтверждается автоматически по данным государственных реестров. Право коммуникировать с должностными лицами будет предоставляться при наличии:

задекларированного или зарегистрированного места жительства;

статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

недвижимости на территории общины;

факт уплаты местных налогов;

очного обучения в местных учебных заведениях.

Этапы реализации єДумка в Дії

Экспериментальный проект рассчитан на два года, а полный функционал сервиса специалисты планируют реализовать в течение следующих шести месяцев.

На первом этапе инструмент полноценно заработает в пяти областях:

Винницкой;

Волынской;

Запорожский;

Тернопольской;

Харьковской.

Как отмечают в Министерстве цифровой трансформации, другие органы местного самоуправления и военные администрации смогут приобщиться к реализации инициативы на добровольной основе.

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