Дональд Трамп распорядился рассекретить все материалы о расследовании его предполагаемых связей с Россией во время предвыборной кампании 2016 года, а также о скандале с почтой его конкурентки на выборах Хиллари Клинтон.

Об этом президент США написал в своем Twitter.

– Я санкционировал полное рассекречивание всех документов, относящихся к величайшему политическому преступлению в американской истории – обманом, связанным с Россией. Это касается также скандала с электронными письмами Хиллари Клинтон, – отметил Трамп.

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I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Вмешательство РФ в американские выборы

Спецпрокурор Роберт Мюллер в марте 2019 года по итогам расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы 2016 года в США заявил, что штаб Дональда Трампа не имел связей с Россией.

При этом в ходе предвыборной кампании кандидат на пост президент Хиллари Клинтон подверглась жесткой критике за использование личной электронной почты в служебных целях, когда она была госсекретарем в 2009-2013 годах.

Но расследование не выявило доказательств неправомерного обращения с секретной информацией.