Дональд Трамп распорядился рассекретить все материалы о расследовании его предполагаемых связей с Россией во время предвыборной кампании 2016 года, а также о скандале с почтой его конкурентки на выборах Хиллари Клинтон.

Об этом президент США написал в своем Twitter.

– Я санкционировал полное рассекречивание всех документов, относящихся к величайшему политическому преступлению в американской истории – обманом, связанным с Россией. Это касается также скандала с электронными письмами Хиллари Клинтон, – отметил Трамп.

I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020