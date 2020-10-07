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Факты / Мир

Величайшее преступление: Трамп решил рассекретить документы о якобы связях с РФ

Дональд Трамп распорядился рассекретить все материалы о расследовании его предполагаемых связей с Россией во время предвыборной кампании 2016 года, а также о скандале с почтой его конкурентки на выборах Хиллари Клинтон.

Об этом президент США написал в своем Twitter.

– Я санкционировал полное рассекречивание всех документов, относящихся к величайшему политическому преступлению в американской истории – обманом, связанным с Россией. Это касается также скандала с электронными письмами Хиллари Клинтон, – отметил Трамп.

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Вмешательство РФ в американские выборы

Спецпрокурор Роберт Мюллер в марте 2019 года по итогам расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы 2016 года в США заявил, что штаб Дональда Трампа не имел связей с Россией.

При этом в ходе предвыборной кампании кандидат на пост президент Хиллари Клинтон подверглась жесткой критике за использование личной электронной почты в служебных целях, когда она была госсекретарем в 2009-2013 годах.

Но расследование не выявило доказательств неправомерного обращения с секретной информацией.

Фото: Dreamstime

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