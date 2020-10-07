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Найбільший злочин: Трамп вирішив розсекретити документи про нібито зв’язки з РФ

Дональд Трамп розпорядився розсекретити всі матеріали про розслідування його імовірних зв’язків з Росією під час передвиборної кампанії 2016 року, а також про скандал з поштою його конкурентки на виборах Гілларі Клінтон.

Про це президент США написав у своєму Twitter.

– Я санкціонував повне розсекречення всіх документів, що стосуються до найбільшого політичному злочину в американській історії – обманом, пов’язаним з Росією. Це стосується також скандалу з електронними листами Гілларі Клінтон, – зазначив Трамп.

Читайте: Гілларі Клінтон відмовилася від участі у виборах 2020

 

Втручання РФ в американські вибори

Спецпрокурор Роберт Мюллер в березні 2019 року за підсумками розслідування імовірного втручання РФ у вибори 2016 року в США заявив, що штаб Дональда Трампа не мав зв’язків з Росією.

Водночас під час передвиборної кампанії кандидат на пост президент Гілларі Клінтон піддалася жорсткій критиці за використання особистої електронної пошти в службових цілях, коли вона була держсекретарем в 2009-2013 роках.

Проте розслідування не виявило доказів неправомірного поводження з секретною інформацією.

Фото: Dreamstime

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