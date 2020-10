Дональд Трамп розпорядився розсекретити всі матеріали про розслідування його імовірних зв’язків з Росією під час передвиборної кампанії 2016 року, а також про скандал з поштою його конкурентки на виборах Гілларі Клінтон.

Про це президент США написав у своєму Twitter.

– Я санкціонував повне розсекречення всіх документів, що стосуються до найбільшого політичному злочину в американській історії – обманом, пов’язаним з Росією. Це стосується також скандалу з електронними листами Гілларі Клінтон, – зазначив Трамп.

I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020