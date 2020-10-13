Конфликт в Нагорном Карабахе: Армения открыла дело о международном терроризме

На фоне боевых действий в Нагорном Карабахе Армения открыла дело по статье Международный терроризм.

— Уголовное дело возбуждено на основании данных о вербовке и использовании Азербайджаном иностранных наемников с первых дней ведения агрессивной войны, — говорится в сообщении.

Наемники участвовали в конфликте в форме военнослужащих Азербайджанских ВС.

В частности, их было замечено в диверсионно-разведывательной операции в районе Гадрут, в результате которой погибли мирные жители и военные армии обороны Арцаха (самоназвание Карабаха).

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Дело будет расследоваться в рамках международного права: Армения призвала зарубежные страны к взаимной правовой помощи.

Конфликт в Нагорном Карабахе

История конфликта в Карабахе началась в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Власти республики не согласилась с таким решением, что спровоцировало начало боевых действий.

В течение 1992-1994 годов армянской армии, вставшей на защиту своих исторических земель, удалось выиграть войну и вернуть Лачинский коридор — территорию, объединяющих Армению с Карабахом.

После 1994 года Азербайджан полностью потерял контроль над Нагорным Карабахом. Активная фаза конфликта завершилась, но противоречия никуда не исчезли.

Эскалация боевых действий в Нагорном Карабахе началась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий, а в Карабахе от артиллерийских обстрелов страдали мирные населенные пункты.

9 октября в России прошли трехсторонние переговоры Ереван-Баку-Москва, на которых было решено прекратить огонь в Карабахе, а также провести обмен пленными и телами погибших.

Однако уже на следующий день перемирие было нарушено. Ситуация в регионе остается обостренной.