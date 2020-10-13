Конфлікт у Нагірному Карабаху: Вірменія відкрила справу про міжнародний тероризм

На тлі бойових дій у Нагірному Карабаху Вірменія відкрила справу за статтею Міжнародний тероризм.

– Кримінальну справу порушено на підставі даних про вербування та використання Азербайджаном іноземних найманців з перших днів ведення агресивної війни, – йдеться у повідомленні.

Найманці брали участь у конфлікті у формі військовослужбовців Азербайджанських ЗС.

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Зокрема, їх було помічено у диверсійно-розвідувальній операції в районі Гадрута, внаслідок якої загинули мирні жителі та військові армії оборони Арцаха (самоназва Карабаху).

Справа розслідуватиметься у рамках міжнародного права: Вірменія закликала зарубіжні країни до взаємної правової допомоги.

Конфлікт у Нагірному Карабаху

Історія конфлікту в Карабаху почалася у 1988 році, коли Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Влада республіки не погодилася із таким рішенням, що спровокувало початок бойових дій.

Протягом 1992-1994 років вірменській армії, яка стала на захист своїх історичних земель, вдалося виграти війну і повернути Лачинський коридор – територію, що поєднують Вірменію з Карабахом.

Після 1994 року Азербайджан повністю втратив контроль над Нагірним Карабахом. Активна фаза конфлікту завершилася, але протиріччя нікуди не зникли.

Ескалація бойових дій у Нагірному Карабаху почалася 27 вересня. Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного в розв’язуванні військових дій, а в Карабаху від артилерійських обстрілів постраждали мирні населені пункти.

9 жовтня в Росії пройшли тристоронні переговори Єреван-Баку-Москва, на яких було вирішено припинити вогонь в Карабаху, провести обмін полоненими і тілами загиблих.

Проте вже наступного дня перемир’я було порушено. Ситуація в регіоні залишається загостреною.