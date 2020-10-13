ООН считает нарушение перемирия в Нагорном Карабахе неприемлемым

ООН разочарована сообщениями о нарушениях режима прекращения огня между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. В Организации Объединенных Наций считают, что такие действия являются неприемлемыми.

Об этом сообщил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

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По его словам, генсек ООН Антониу Гутерреш осуждает продолжение обстрелов в районах, где проживает мирное население.

— Генеральный секретарь вновь напоминает сторонам, что согласно международному гуманитарному праву они обязаны защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру, — отметил Дюжаррик.

Также он очертил, что Азербайджан и Армения должны воздержаться от расширения зоны боевых действий.

В ООН призвали обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе соблюдать договоренности о прекращении огня.

Нарушение перемирия в Нагорном Карабахе

10 октября в Москве Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Однако в тот же день военные ведомства двух стран начали обмениваться обвинениями относительно несоблюдения этих договоренностей.

12 октября утром Азербайджан и Армения начали новые обстрелы в Нагорном Карабахе. Минобороны обеих стран заявили о продлении ведения боевых действий. Премьер-министр Армении заявил, что никакого перемирия нет.