В Нидерландах из-за всплеска заболеваемости на коронавирус ужесточили карантинные меры. Правила начали действовать с 22.00 14 октября.

В стране закрыли заведения общественного питания за исключением тех, которые находятся в гостиницах и аэропортах. Однако кафе и рестораны смогут обслуживать заказы на вынос.

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Также после 22.00 не будут продавать алкоголь и легкие наркотики, чтобы люди не устраивали вечеринок.

В общественных местах граждане старше 13 лет обязаны носить маски.

В Нидерландах за прошедшую неделю количество подтвержденных случаев возросло на 60%.

Карантин в Германии

15 октября в Германии усиливают противоэпидемические меры, поскольку впервые с апреля в стране за сутки зафиксировано более пяти тысяч новых случаев заражения Covid-19.

В некоторых регионах ограничат до 23.00 работу баров, ресторанов и других заведений общественного питания.