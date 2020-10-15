У Нідерландах через сплеск захворюваності на коронавірус посилили карантинні заходи. Правила почали діяти з 22.00 14 жовтня.

У країні закрили заклади громадського харчування за винятком тих, які знаходяться в готелях та аеропортах. Однак кафе і ресторани зможуть обслуговувати замовлення take away.

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Також після 22.00 не продаватимуть алкоголь і легкі наркотики, щоб люди не влаштовували вечірок.

У громадських місцях громадяни старше 13 років зобов’язані носити маски.

У Нідерландах за минулий тиждень кількість підтверджених випадків зросла на 60%.

Карантин у Німеччині

15 жовтня у Німеччині посилюють протиепідемічні заходи, оскільки вперше з квітня в країні за добу зафіксовано більше п’яти тисяч нових випадків зараження Covid-19.

У деяких регіонах роботу барів, ресторанів та інших закладів громадського харчування обмежать до 23.00.