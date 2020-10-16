Посла РФ в Нидерландах Александра Шульгина в четверг, 15 октября, вызвали в МИД страны по поводу отказа Москвы участвовать в консультациях об ответственности за катастрофу рейса MH17 на Донбассе летом 2014 года.

Об этом говорится в письме главы МИД Нидерландов Стефа Блока в адрес Палаты представителей.

Это послание также передали самому российскому послу.

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Дипломат отметил, что, несмотря на односторонее решение РФ, переговоры относительно выплаты компенсации семьям погибших продолжатся.

Выход России из консультаций по МН17

15 октября Россия заявила о выходе из консультационной группы с Австралией и Нидерландами по авиакатастрофе рейса МН17 на Донбассе 17 июля 2014 года.

В МИД России считают межгосударственную жалобу Нидерландов в Европейский суд по правам человека в связи с катастрофой рейса МН17 в июле 2020 года ударом по российско-нидерландским отношениям.

В МИД Украины этот шаг считают свидетельством страха России перед правдой.

Источник: app.1848.nl