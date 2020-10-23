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Вибори в США: кто победил в дебатах Трампа с Байденом

Большинство американцев считают, что во время дебатов победил демократ Джо Байден. Он выглядел убедительнее действующего главу государства Дональда Трампа.

54% людей предпочли демократу, а 35% считают, что лучше выступил Трамп, свидетельствуют результаты социологического института YouGov.

В 33% участников онлайн-опроса остались смешанные впечатления. А 37% людей призналась в раздражении.

ЧитайтеПеред дебатами Байден продолжает опережать Трампа — опрос

  • Вибори в США: кто победил в дебатах Трампа с Байденом
  • Вибори в США: кто победил в дебатах Трампа с Байденом
  • Вибори в США: кто победил в дебатах Трампа с Байденом
  • Вибори в США: кто победил в дебатах Трампа с Байденом
  • Вибори в США: кто победил в дебатах Трампа с Байденом
  • Вибори в США: кто победил в дебатах Трампа с Байденом
Вибори в США: кто победил в дебатах Трампа с Байденом / 3 фотографии

Кроме того, выступления кандидатов вызвали у американцев чувство развлечения (23%), информированности (21%), вдохновение (14%) и пессимизма (12%).

Дебаты Трампа и Байдена

23 октября в США прошел финальный раунд дебатов между кандидатами в президенты США Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Оба кандидата говорили о пандемии коронавируса, отношениях с Украиной и Россией, медицинской реформе и национальной безопасности.

Источник: YouGov

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