Вибори в США: кто победил в дебатах Трампа с Байденом

Большинство американцев считают, что во время дебатов победил демократ Джо Байден. Он выглядел убедительнее действующего главу государства Дональда Трампа.
54% людей предпочли демократу, а 35% считают, что лучше выступил Трамп, свидетельствуют результаты социологического института YouGov.
В 33% участников онлайн-опроса остались смешанные впечатления. А 37% людей призналась в раздражении.
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Кроме того, выступления кандидатов вызвали у американцев чувство развлечения (23%), информированности (21%), вдохновение (14%) и пессимизма (12%).
Дебаты Трампа и Байдена
23 октября в США прошел финальный раунд дебатов между кандидатами в президенты США Джо Байденом и Дональдом Трампом.
Оба кандидата говорили о пандемии коронавируса, отношениях с Украиной и Россией, медицинской реформе и национальной безопасности.
Источник: YouGov