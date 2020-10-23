Дебаты Трампа и Байдена: о чем говорили кандидаты

23 октября в США прошел третий раунд дебатов между кандидатами в президенты Джо Байденом и Дональдом Трампом. Они встретились в Университете Белмонт в городе Нэшвилл, что в штате Теннесси. Дискуссия продолжалась 90 минут без перерывов на рекламу.

Оба кандидата говорили о пандемии коронавируса, отношениях с Украиной и Россией, медицинской реформе и национальной безопасности.

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Микрофон каждого из кандидатов отключали течение двух минут в начале каждого 15-минутного блока, чтобы оппоненты не могли перебивать друг друга.

Дебаты прошли спокойнее, чем предыдущие, 30 сентября — кандидаты общались согласно запланированному регламенту.

Во второй половине дебатов оба кандидата начали обвинять друг друга во лжи, но к конфликтам дело не дошло. Ведущая, журналистка канала NBC News Кристен Уэлкер, несколько раз выключала им микрофоны.

О коронавирусе

Дональд Трамп заявил, что вакцина против Covid-19 готова и ее производство — дело нескольких недель.

— У нас сильная экономика, медицина, у нас есть все ресурсы, чтобы победить пандемию. У наших производителей дела идут хорошо, а еще мы сотрудничаем с европейцами, — заявил он.

В ответ Джо Байден обвинил Трампа в игнорировании коронавируса.

— Тысячи смертей и 70 тыс. новых случаев каждый день — это не ситуация, которую можно назвать благоприятной. Трамп так и не озвучил четкий план, как с этим всем бороться. Если бы Трамп закрыл страну вовремя, не было бы столько смертей, и сейчас не пришлось бы говорить о срочных мерах спасения, — заявил Байден.

Об Украине и России

Дональд Трамп заявил, что Джо Байден должен объяснить происхождение $3,5 млн полученных от России. А его сын работал в украинской компании Burisma и попал в коррупционный скандал.

— Джо получил деньги от России, был в дружеских отношениях с мэром Москвы, он должен объяснить это. Я никаких денег от России не получал, — заявил Трамп.

Джо Байден отметил, что в работе Хантера в Burisma, не было ничего неэтического. Он заявил, что Трамп давил на власти Украины.

— Я не брал ни гроша ни у какого зарубежного источника. Я публиковал свои налоговые декларации все 22 года. Вы нет. Все разговоры со стороны Трампа о России — только для того, чтобы попробовать мне не дать выиграть выборы. Мое отношение к России всем известно — каким может быть отношение к стране, которая убивала американских солдат в Афганистане?, — ответил Бвйден.

О Северной Корее

Дональд Трамп заявил, что соглашение с лидером КНДР Ким Чен Ыном помогло избежать ядерной войны.

— На этом этапе у меня с Ким Чен Ыном очень хорошие отношения, он немного другой парень. Но он, наверное, думает обо мне то же самое, — пояснил Трамп.

Джозеф Байден осудил такую ​​дружбу.

— Трамп легитимизировал Северную Корею, он говорил о своем “хорошем приятеле”, который является бандитом, просто бандитом. Это все равно, что сказать, что у нас были хорошие отношения с Гитлером до того, как он фактически ворвался в Европу, — заявил Байден.

Расизм в США

Значительную часть дебатов отвели обсуждению расизма в США.

Джо Байден признал существование в стране структурного расизма и обвинил Трампа в подливании масла в ”расистский огонь”.

Дональд Трамп признал, что сначала отрицательно относился к движению Black Lives Matter, поскольку слышал, что они называют полицейских свиньями.

Первые дебаты Трампа и Байдена

30 сентября состоялись первые дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом.

Тогда действующий президент США постоянно перебивал своего оппонента и не позволял ему высказать мнение.

Обычно дебаты проходят в три тура, но в этом году второй тур (15 октября) пропустили из-за того, что у Трампа обнаружили коронавирус.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.