Вечером 7 ноября международные СМИ сообщили, что демократ Джо Байден победил на выборах президента в США 2020.

По информации CNN, он набрал 284 голоса Коллегии выборщиков при необходимых 270. Сам Байден прокомментировал победу и призвал американцев забыть о разногласиях и объединиться.

В то же время еще действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что не признает результатов и будет отстаивать свои позиции в суде.

Тем временем мировые лидеры уже начали поздравлять Джо Байдена с победой. Первыми это сделали премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020

В частности Трюдо отметил, что с нетерпением ждет возможности поработать вместе с Байденом. А вот Джонсон поздравил еще и Камалу Харрис, которая станет первой темнокожей женщиной и займет пост вице-президента.

Поздравил Джо Байдена и президент Франции Эммануэль Макрон. В своем Twitter он написал, что странам предстоит еще многое сделать, чтобы преодолеть сегодняшние вызовы.

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let’s work together! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

Одними из первых поздравили новоизбранного президента и канцлер Германии Ангела Меркель и президент Германии Вальтер Штайнмайер. Они пожелали Байдену успехов, выразили готовность к сотрудничеству и выступили за обновление трансатлантических отношений.

Присоединился к поздравлениям и канцлер Австрии Себастьян Курц. Он отметил, что в Европа и США отстаивают общие ценности, поэтому будет рад сотрудничеству.

Congratulations to @JoeBiden, the new President-elect of the United States. Europe and the United States share a system of values — values that we stand up for together. Looking forward to our future cooperation! — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 7, 2020

Глава Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что Евросоюз внимательно следил за выборами в США 2020.

— ЕС еще раз подчеркивает свою приверженность прочному трансатлантическому партнерству и готов взаимодействовать с избранным президентом, новым Конгрессом и администрацией.

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Джо Байдена. Он отметил, что Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с США.

А руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что наши страны объединяют общие ценности и сильная заинтересованность в защите и продвижении свободы.