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Факти / Світ

Як світові лідери вітають Байдена з перемогою на виборах у США

Ввечері 7 листопада міжнародні ЗМІ повідомили, що демократ Джо Байден переміг на виборах президента у США 2020.

За інформацією CNN, він набрав 284 голоси Колегії виборників з необхідних 270. Сам Байден прокоментував перемогу і закликав американців забути про розбіжності і об’єднатися.

Водночас ще чинний президент США Дональд Трамп повідомив, що не визнає результатів і відстоюватиме свої позиції в суді.

Читайте: Результати виборів у США: Байден перемагає Трампа (ОНЛАЙН)

Тим часом світові лідери вже почали вітати Джо Байдена з перемогою. Першими це зробили прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Зокрема Трюдо зазначив, що з нетерпінням чекає можливості попрацювати разом з Байденом. А от Джонсон привітав ще й Камалу Харріс, яка стане першою темношкірою жінкою, яка обійме посаду віце-президента.

Не забарився з привітаннями і президент Франції Еммануель Макрон. У своєму Twitter він написав, що країнам потрібно ще багато зробити, щоб подолати сьогоднішні виклики.

Одними з перших привітали новообраного президента і канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Німеччини Вальтер Штайнмаєр. Вони побажали Байдену успіхів, висловили готовність до співпраці і виступили за оновлення трансатлантичних відносин.

Приєднався до привітань і канцлер Австрії Себастіан Курц. Він зазначив, що у Європа і США відстоюють спільні цінності, тому буде радий співпраці.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що Євросоюз уважно стежив за виборами в США 2020.

– ЄС ще раз підкреслює свою прихильність міцному трансатлантичному партнерству і готовий взаємодіяти з обраним президентом, новим Конгресом і адміністрацією.

Президент України Володимир Зеленський також привітав Джо Байдена. Він зазначив, що Україна з оптимізмом дивиться в майбутнє стратегічного партнерства з США.

А керівник Офісу президента України Андрій Єрмак додав, що наші країни об’єднують загальні цінності і сильна зацікавленість у захисті і просуванні свободи.

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