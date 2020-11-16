Майя Санду победила на выборах в Молдове и стала новым президентом страны. По информации ЦИК, после подсчета 100% бюллетеней она набрала 57,75% голосов.

Свой голос за лидера партии Действие и солидарность отдали 943 486 жителей.

Что известно о Майе Санду, чего ждать от ее президентства и как могут измениться отношения Украины и Молдовы — читайте в материале.

Биография Майи Санду

Майи Санду 48 лет. Родилась она в селе Рисипень в Фалештском районе Молдовы. С 1989 до 1994 года училась в Академии экономического образования Молдовы. Позже изучала международные отношения в Академии государственного управления при президенте Молдовы.

В 2010 году окончила Гарвардский институт государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди.

Свою карьеру Майя Санду начала в 1994 году с должности главного специалиста отдела сотрудничества с Европейским союзом и странами Черноморского бассейна Департамента внешнеэкономических отношений Министерства экономики Молдовы.

А уже в в июне 1996 года она стала консультантом в главном управлении по вопросам сотрудничества с международными экономическими организациями.

В разные годы была экономистом в представительстве Всемирного банка в Кишиневе, работала в Министерстве экономики директором главного управления макроэкономической политики и программ развития, была координатором программ в рамках Программы ООН по развитию в Молдове.

В 2012 году Майя Санду стала министром образования и провела ряд реформ. В частности, был усилен контроль во время сдачи экзаменов, а все экзаменационные работы студентов, которые были замечены в списывании, аннулировались. Самих студентов лишали права пересдачи экзаменов во время дополнительной сессии.

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Политическая карьера Санду

В декабре 2012 года Майя Санду создала собственную партию Действие и солидарность. В октябре 2016 года политик уже была кандидатом на пост президента Молдовы. Однако тогда она набрала почти 48% голосов и уступила Игорю Додону, которого поддержали 52% избирателей.

8 июня 2019 года Майю Санду назначили 13-м премьер-министром Республики Молдова. Но уже 12 ноября 2019 года молдавский парламент проголосовал за отставку правительства.

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Как могут измениться отношения Молдовы и Украины

Майю Санду называют проевропейским политиком, которая неоднократно заявляла, что приоритетом ее правительства будет налаживание отношений с Евросоюзом и прекращение международной изоляции Молдовы.

Политический эксперт Александр Мусиенко в комментарии Фактам ICTV сообщил, что надеется на развитие и сохранение украинско-молдавских отношений.

— В последние годы отношения между странами были неплохие. Надеюсь, что в рамках Восточного партнерства с Евросоюзом и в рамках других договоров сотрудничество только углубится. Также, по моему мнению, теперь власть Молдовы будет на одном полюсе с Украиной в вопросе евроатлантических стремлений. Возможно, и здесь следует ожидать развития сотрудничества.

Кроме того, эксперт отметил, что сотрудничество Молдовы и Евросоюза может углубиться. Этому может способствовать и то, что население преимущественно положительно относится к евроинтеграции. Поэтому европейский вектор политики только усилится.

Политолог Олег Пономарь также отметил, что победа Санду очень важна для Украины, поскольку показывает, что страна “переболела” пророссийским президентом Игорем Додоном.

Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Майю Санду с победой на выборах в Молдове. Он заявил, что надеется на укрепление отношений между Молдовой и Украиной и пригласил ее с официальным визитом в Киев.

В то же время главный оппонент Санду Игорь Додон заявил, что намерен обжаловать результаты выборов в суде.

Фото: Maia Sandu