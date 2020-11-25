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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Первая в мире: Шотландия будет бесплатно предоставлять женщинам тампоны и прокладки

Парламент Шотландии принял закон, согласно которому власть должна бесплатно предоставлять женщинам гигиенические прокладки и тампоны.

Их можно будет получить в специализированных общественных местах — культурно-спортивных центрах, молодежных клубах и аптеках. Налогоплательщикам такое решение обойдется в 24 млн фунтов стерлингов ($32 млн) в год.

Первый министр страны Никола Стерджен уже отметила, что Шотландия стала первой страной, которая решила бесплатно обеспечить женщин средствами гигиены, необходимыми при менструации.

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— С гордостью голосую за этот новаторский закон, который делает Шотландию первой страной в мире, которая предоставляет бесплатные средства в период менструаций для всех, кто в этом нуждается.

В 2018 году Шотландия стала первой страной, которая начала бесплатно предоставлять гигиенические товары в школах, колледжах и университетах.

В то же время, согласно опросу Plan International за 2017 год, около 10% девочек в Великобритании не могут позволить себе средства гигиены, в результате чего многие пропускают занятия.

Фото: Dreamstime

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