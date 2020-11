Парламент Шотландии принял закон, согласно которому власть должна бесплатно предоставлять женщинам гигиенические прокладки и тампоны.

Их можно будет получить в специализированных общественных местах — культурно-спортивных центрах, молодежных клубах и аптеках. Налогоплательщикам такое решение обойдется в 24 млн фунтов стерлингов ($32 млн) в год.

Первый министр страны Никола Стерджен уже отметила, что Шотландия стала первой страной, которая решила бесплатно обеспечить женщин средствами гигиены, необходимыми при менструации.

Proud to vote for this groundbreaking legislation, making Scotland the first country in the world to provide free period products for all who need them. An important policy for women and girls. Well done to @MonicaLennon7 @ClydesdAileen and all who worked to make it happen https://t.co/4lckZ4ZYIY

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 24, 2020