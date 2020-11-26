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Факты / Мир
Андрій Жигайло |

Трамп помиловал своего экс-советника Флинна, которого судили за связи с РФ

Дональд Трамп помиловал своего бывшего помощника из национальной безопасности Майкла Флинна.

Об этом действующий президент США написал в Twitter.

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— Для меня большая честь объявить о полном помиловании генерала Майкла Т. Флинна. Мои поздравления Флинну и его замечательной семье, я знаю, что теперь у вас будет поистине фантастический День Благодарения, — написал Трамп.

Майкл Флинн — бывший советник по национальной безопасности президента Дональда Трампа.

Он ушел в отставку с поста советника президента в связи с противозаконными контактами с послом России Сергеем Кисляком.

Его осудили в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы в США 2016 году.

Выборы в США 2020

3 ноября в США прошли президентские выборы. По итогам голосования, Джо Байден побеждает Дональда Трампа со счетом 306 против 232 в коллегии выборщиков США, которая определяет, кто станет президентом.

Это намного больше 270 голосов, которые ему нужны для победы.

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