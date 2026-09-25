Россия бьет не только по складам с продуктами питания, техникой и другими товарами. Под ударами оказываются и фармацевтические склады, где хранятся медикаменты для аптек и больниц.

Только за сентябрь российские атаки уничтожили или повредили как минимум несколько крупных объектов фармацевтической логистики. Среди них были складские комплексы в Киевской области, Киеве и Одессе.

Под удар попал склад одного из крупнейших дистрибьюторов лекарственных средств в Одессе. А 23 сентября Россия атаковала фармацевтический завод Дарница в Киеве.

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Последствия атак уже ощущаются в аптеках. Отдельные препараты то исчезают из продажи, то снова появляются. Из-за повреждения складов и нарушения привычных маршрутов поставок импортные лекарства поступают с задержками. Больше всего проблем сейчас возникает с отдельными препаратами, которые люди принимают постоянно, в частности с гормональными средствами для щитовидной железы.

Вырастут ли цены на лекарства в Украине и изменится ли ассортимент в аптеках, читайте на Фактах ICTV.

Будет ли дефицит лекарств в Украине

Директор Государственного экспертного центра Минздрава Эдем Адаманов в эфире телемарафона Єдині новини объяснил, что оснований говорить об общем дефиците медикаментов в Украине нет. По его словам, страна имеет возможность достаточно быстро перестроить логистику, в частности благодаря близости к европейской границе. Для этого уже есть опыт мобильных аптек и доставки препаратов Укрпочтой.

Импортеры и производители уже распределяют запасы, храня лекарства на небольших складах. Крупные международные компании также имеют возможность держать часть запасов в ЕС и завозить в Украину небольшими партиями. Это позволяет не зависеть от одного крупного складского комплекса.

Подобный опыт Украина уже имела в начале полномасштабной войны. Тогда после уничтожения складов и разрыва логистических цепочек государство упростило ввоз отдельных препаратов, ускорило их растаможку и разрешило по упрощенной процедуре регистрировать лекарства, которые имели сертификаты в ЕС, США и Японии. Это помогло сократить дефицит, возникший в начале большой войны.

Подорожают ли лекарства в Украине

О том, что будет с ценами на лекарства, рассказал глава правления Европейской фармацевтической ассоциации Александр Комарида в эфире Киев 24.

По его словам, потери из-за российских атак, дополнительные расходы на хранение и доставку приведут к повышению цен на лекарства в Украине. Точный процент подорожания Комарида не называет, поскольку для каждого препарата ситуация будет разной.

Комарида объяснил, почему подорожают лекарства. Он отметил, что постепенно в первую очередь будут дорожать импортные препараты.

На их цену влияют более сложная логистика, курс доллара, новые правила ввоза и стоимость топлива. Фармкомпании, по его словам, будут стараться сдерживать рост стоимости, поскольку резкое подорожание снижает доступность лечения для людей.

Какие лекарства исчезнут с полок и стоит ли покупать медикаменты про запас

По словам Комариды, наиболее уязвимыми являются препараты, которые люди принимают постоянно. Из-за перебоев с поставками и ажиотажного спроса отдельные позиции могут временно исчезать из аптек.

В сентябре уже сообщалось о проблемах с некоторыми гормональными препаратами для щитовидной железы. В частности, в отдельных аптеках было сложно найти препараты с левотироксином. При этом Комарида подчеркивает, что говорить об общем дефиците таких лекарств пока рано, поскольку препараты остаются на складах, а необходимые поставки продолжаются.

Именно поэтому Комарида не советует людям скупать медикаменты, которые им сейчас не нужны. Массовый ажиотаж способен лишь быстрее опустошить аптечные полки.

Другое дело — люди с хроническими заболеваниями, которые ежедневно принимают назначенные врачом препараты. Им Комарида советует иметь запас необходимых лекарств примерно на два-три месяца.

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