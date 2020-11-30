Більшість – жінки: в Японії за місяць від самогубств померло більше людей, ніж від Covid-19

В Японії смертність внаслідок самогубств за один місяць перевищила загальну кількість смертей від Covid-19.

Лише у жовтні країна зафіксувала 2 153 летальні випадки через самогубства: з початку пандемії від коронавірусу в Японії померло 2 087 пацієнтів.

Зазначається, що протягом жовтня кількість самогубств серед чоловіків зросла на 22%, тоді як серед жінок – на 83%.

– Японія не запроваджувала локдаун, тому порівняно з іншими країнами вплив Covid-19 був справді мінімальним. Але ми все одно спостерігаємо це велике збільшення кількості самогубств, – повідомили в університеті Васеда в Токіо.

Серед причин експерти розглядають непропорційну кількість жінок, які втратили роботу внаслідок пандемії, та збільшення обсягів неоплачуваного догляду за хворими на коронавірус.

Дослідження показують, що окрім важких ускладнень, Covid-19 має глибокий психологічний та соціальний вплив на людей.