ЕС может созвать международный трибунал для Лукашенко и его соратников

Европейский Союз может провести международный трибунал для всех причастных к насилию в Беларуси, в частности Александра Лукашенко.

Об этом в одном из интервью заявил спецпредставитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор.

По его словам, нужно использовать все возможные методы, чтобы остановить насилие, избиения и заключения участников протестов в Беларуси.

— Проведение трибунала — это вполне возможно, но не стоит забывать о том, что он будет действовать как дополнительный механизм.

Эймон Гилмор подчеркнул: кроме помощи белорусам со стороны ЕС, граждан также должна защищать оппозиция, в том числе и в правовом аспекте.

— Сейчас главная задача — это остановить репрессии против мирных протестующих и собрать доказательства вины тех, кто пытал людей, — подытожил спецпредставитель ЕС.

Протесты в Беларуси

Масштабные протесты в Беларуси стали реакцией на сфальсифицированные выборы президента, по итогам которых победу якобы одержал Александр Лукашенко.

Главным требованием демонстраций является проведение перевыборов и освобождение всех политзаключенных, среди которых оказалось немало представителей белорусской оппозиции.

С начала протестов в Беларуси известно о как минимум четырех погибших. Каждый раз силовики с особой жестокостью разгоняли мирные акции, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули и дубинки.

Несмотря на настроения общества, 23 сентября прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко. Большинство стран мира не признали политика действующим президентом.

Согласно конституции Беларуси, президентский срок Лукашенко истек еще 5 ноября.