Это позор: Трамп сравнил США со странами третьего мира

Президент США Дональд Трамп раскритиковал проведение выборов следующего главы Белого дома и сравнил это с ситуацией в странах третьего мира.

Он отметил, что результаты были “сфальсифицированными” и пообещал в ближайшее время показать “много важного и интересного”.

— Это позор для нашей страны. Это похоже на страну третьего мира, эти бюллетени сыплются отовсюду с использованием устройств, которые неизвестно кому принадлежат, и о которых никто ничего не знает, — заявил Трамп.

Когда будет инаугурация 46-го президента США

20-я поправка к Конституции, которую ратифицировали в 1933 году, предусматривает проведение инаугурации 20 января 2021 года. С этого момента и начинается отсчет четырехлетней каденции нового президента.

В этот день новоизбранный глава Белого дома и его заместитель выступают с речью ко всем американцам.

Согласно подсчитанным голосам американцев, 46 президентом США станет представитель от Демократической партии Джозеф Байден, а его коллега Камала Харрис — первой в истории США женщиной вице-президентом.

Предварительно голоса Коллегии выборщиков должны распределиться следующим образом: Байден — 306 голосов, а республиканец Дональд Трамп — 232.

Джерело: CNN