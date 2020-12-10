На АЭС в Финляндии произошла авария, но радиация не вышла — МАГАТЭ

10 декабря на атомной электростанции Олкилуото в Финляндии произошла авария, но сейчас ситуация стабильная.

Об этом сообщило Управление по радиационной и ядерной безопасности Финляндии STUK и подчеркнуло, что выброса радиации не произошло.

Власти назвали “серьезным” сбой, который произошел на втором реакторе АЭС в 12.22.

По предварительной версии, произошла ошибка в системе очистки воды для реактора. Сейчас он работает в безопасном режиме.

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Комментарий МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что было проинформировано сегодня STUK о происшествии на втором блоке АЭС Олкилуото.

Внутри станции были измерены повышенные уровни радиации, из-за чего реактор был остановлен, говорится в сообщении.

По данным STUK, радиация с АЭС не попала в окружающую среду, добавили в МАГАТЭ.

Атомная электростанция Олкилуото расположена на острове Олкилуото примерно в 220 км к северо-западу от Хельсинки.

Источник: МАГАТЭ, STUK

Фото: World-nuclear-news