Одна из основных задач атомных государств — это строительство безопасных временных хранилищ. Подобные есть в 18 странах.

Украина могла присоединиться к этому ядерному клубу еще лет 20 назад, но это было невыгодно России, и пророссийское лобби тормозило процесс.

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У нас действуют четыре атомные электростанции, но хранилище для отработанного топлива из них имеет только одна Запорожская. Остальные в течение десятилетий вынуждены отправлять его в Россию.

Построить централизованное хранилище на территории зоны отчуждения Украина решила в начале 2000-х годов. В 2005 году даже подписали контракт с американской компанией Holtec.

Впрочем, по-настоящему за строительство стратегического объекта почему-то взялись лишь через 10 лет после начала российской агрессии. В любой момент Москва могла отказаться принимать наши отходы. Это грозило остановкой энергоблоков и энергетическим коллапсом в Украине.

Но даже в условиях войны с Россией жизненно важный для государства проект погряз в коррупционных схемах. Подряд на строительство достался компании, приближенной к скандальному екснардепу и бывшему президенту корпорации Укрбуд Максиму Микитасю.

Сейчас Микитась является фигурантом многих расследований и находится в СИЗО по подозрению в махинациях с жильем для Нацгвардии. Тендер на достройку хранилища между тем заблокирован, но в Энергоатоме все-таки надеются в ближайшее время запустить его в работу.

Первую партию из Ровенской станции здесь планируют принять в апреле 2021 года. В общем сюда будут свозить от 12 до 15 контейнеров ежегодно.

В то же время, слухи о том, что Украина будет принимать на хранение радиоактивные материалы из-за рубежа сами ядерщики и независимые эксперты называют безосновательными.

Отработанное ядерное топливо гораздо более радиоактивное, чем свежее. Однако расположенное в зоне отчуждения хранилище обещают сделать максимально безопасным.

По проекту, площадка с контейнерами должна выдерживать мощные землетрясения, смерчи и даже падение самолета. А также — присущее последнее время Чернобыльской зоне лесные пожары.

Но даже такое хранилище все равно будет временным. Отработанное топливо останется радиоактивным еще тысячи лет.

Пока часть отработанного топлива мы отправляем в Россию. В том числе на печально челябинское объединения Маяк, на котором состоялось несколько серьезных аварий. Три года назад вся Европа почувствовала влияние смертоносного рутения.

Кроме хранения отходов, сейчас стратегический вопрос для нас — это максимально соскочить с российской атомной иглы. Известно, что все энергоблоки наших АЭС — советского образца, а топливо для них поставляла Россия.

Но после 2014 года такая монополия стала угрозой для национальной безопасности. Сотрудничество с американо-японской компанией Westinghouse Electric Company началась 15 лет назад, но Москва постоянно вставляла палки в колеса. За Януковича вообще все застопорилось. И лишь в последние годы лед тронулся.

На днях в присутствии президента Энергоатома и Westinghouse подписали соглашение о поставках топлива на другие реакторы и АЭС. Westinghouse даже не против построить для нас собственный завод по производству топливных сборок для АЭС. В Украине для этого есть все ресурсы.

В этом году Минэнерго уже принудительно ограничивало мощности АЭС в угоду владельцам ветровых и солнечных станций. Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец даже предлагала ядерщикам заняться майнингом криптовалют, чтобы сжечь лишнее электричество.

И это притом, что АЭС производят более половины украинской электроэнергии и в отличие от зеленых станций, не забирают деньги из бюджета государства, а является его донорами.

Подорожание тарифов и безработица

НКРЭКУ предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населения. На выходных на 46% уже выросла цена для промышленности. На такое решение регулятора повлияла остановка атомных блоков и трехкратное повышение максимальной цены, по которой зеленая энергетика продается на рынке.

Уменьшение производства энергии на атомных станциях на 40% — это фактически ограничение конкуренции на всем рынке. Ведь сейчас именно атомная электроэнергия самая дешевая. Ее замена на более дорогую энергию из частных ТЭЦ сразу же поднимет тарифы для промышленности.