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Факти / Світ
Віталій Плахта |

На АЕС у Фінляндії сталася аварія, але радіація не вийшла – МАГАТЕ

10 грудня на атомній електростанції Олкілуото в Фінляндії сталася аварія, але нині ситуація стабільна.

Про це повідомило Управління з радіаційної та ядерної безпеки Фінляндії STUK і наголосило, що викиду радіації не сталося.

Влада назвала “серйозним” збій, що стався на другому реакторі АЕС о 12.22.

За попередньою версією, сталася помилка в системі очищення води для реактора. Нині він працює в безпечному режимі.

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Коментар МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що було проінформовано сьогодні STUK про подію на другому блоці АЕС Олкілуото.

Всередині станції були виміряні підвищені рівні радіації, через що реактор зупинили, йдеться в повідомленні.

За даними STUK, радіація з АЕС не потрапила в навколишнє середовище, додали в МАГАТЕ.

Атомна електростанція Олкілуото розташована на острові Олкілуото приблизно за 220 км на північний захід від Гельсінкі.

Джерело: МАГАТЕSTUK

Фото: World-nuclear-news

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