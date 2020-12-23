Искали секретные разработки: двух российских дипломатов выдворили из Колумбии

Колумбия выслала двух российских дипломатов из страны из-за подозрений в шпионаже.
Дипломаты Александр Паристов и Александр Белоусов занимались вербовкой и поиском информации по разработке минеральных ресурсов Колумбии.
Как сообщили СМИ страны, для шпионажа российские дипломаты использовали беспилотники.
Отмечается, что один из подозреваемых сотрудничал с ГРУ (Главное разведывательное управление), а другой — с СВР (Служба внешней разведки).
В ответ официальный Кремль послал двух колумбийских дипломатов.
Российские шпионы в мировых посольствах
По состоянию на декабрь 2020 году это уже седьмой случай, когда российских дипломатов подозревают в шпионаже.
Ранее аналогичную ситуации сообщалось в Чехии, Словакии, Австрии, Болгарии, Норвегии и Нидерландах: в каждом из случаев РФ отвечала зеркальными мерами.
Если дипломат того или иного государства занимается разведывательной деятельностью, это является грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях.
Конвенция была подписана в 1961 году, и с тех пор это один из ведущих документов дипломатии всего мира.