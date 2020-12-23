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Факты / Мир / Росія
Наташа Тарчевська |

Искали секретные разработки: двух российских дипломатов выдворили из Колумбии

Колумбия выслала двух российских дипломатов из страны из-за подозрений в шпионаже.

Дипломаты Александр Паристов и Александр Белоусов занимались вербовкой и поиском информации по разработке минеральных ресурсов Колумбии.

Как сообщили СМИ страны, для шпионажа российские дипломаты использовали беспилотники.

Отмечается, что один из подозреваемых сотрудничал с ГРУ (Главное разведывательное управление), а другой — с СВР (Служба внешней разведки).

В ответ официальный Кремль послал двух колумбийских дипломатов.

Искали секретные разработки: двух российских дипломатов выдворили из Колумбии

Российские шпионы в мировых посольствах

По состоянию на декабрь 2020 году это уже седьмой случай, когда российских дипломатов подозревают в шпионаже.

Ранее аналогичную ситуации сообщалось в Чехии, Словакии, Австрии, Болгарии, Норвегии и Нидерландах: в каждом из случаев РФ отвечала зеркальными мерами.

Если дипломат того или иного государства занимается разведывательной деятельностью, это является грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Конвенция была подписана в 1961 году, и с тех пор это один из ведущих документов дипломатии всего мира.

Источник: Медуза

Фото: Depositphotos

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