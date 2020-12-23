Шукали секретні розробки: двох російських дипломатів видворили з Колумбії

Колумбія вислала двох російських дипломатів з країни через підозри в шпигунстві.

Дипломати Олександр Парістов та Олександр Бєлоусов займалися вербуванням та пошуком інформації щодо розробки мінеральних ресурсів Колумбії.

Як повідомили ЗМІ країни, для шпигунства російські дипломати використовували дрони.

Зазначається, що один із підозрюваних співпрацював з ГРУ (Головне розвідувальне управління), а інший – з СЗР (Служба зовнішньої розвідки).

У відповідь офіційний Кремль вислав двох колумбійських дипломатів.

Російські шпигуни у світових посольствах

Станом на грудень 2020 року це вже сьомий випадок, коли російських дипломатів підозрюють у шпигунстві.

Раніше аналогічну ситуації повідомлялося у Чехії, Словаччині, Австрії, Болгарії, Норвегії та Нідерландах: у кожному з випадків РФ відповідала дзеркальними заходами.

Якщо дипломат тієї чи іншої держави займається розвідувальною діяльністю, це є грубим порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Конвенцію було підписано у 1961 році, і з того часу це один з провідних документів дипломатії всього світу.